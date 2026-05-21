Ventspils muzejs izsludina jaunu radošo konkursu tāmnieku dialektā
Lai saglabātu vietējā dialekta īpatnības un turpinātu uzkrāt literārus sacerējumus dialektā, Ventspils muzejs kopš 2004.gada rīko radošo konkursu tāmnieku dialektā “Pe mums ventiņes”. Pavisam jau notikuši 8 konkursi, to autori nākuši galvenokārt no Ziemeļkurzemes. Rakstnieka Herberta Dorbes muzejā uzkrāti arī Ancē, Māteros - Ugālē, Tārgalē, Vārvē, Puzē, Užavā un Popē lietoti sarunvalodas vārdi.
Kā informē Ventspils muzejā, šogad tiek izsludināts jauns konkurss literāro darbu radīšanai tāmnieku dialektā. Konkursam elektroniski iesūtami agrāk nepublicēti darbi – dzejoļi, dzejoļu cikli, bērnu dzeja, humoreskas, skeči, dialogi, īslugas, viencēlieni, īsprozas sacerējumi u.c..
Darbi iesūtami līdz 2026.gada 30. septembrim elektroniski e-pastā: inese.aide@ventspils.lv ar norādi “Radošajam konkursam “Pe mums ventiņes”.
Iesūtītos darbus vērtēs žūrija, kurā darbosies: literatūrvēsturniece Andra Konste, dzejniece, rakstniece, vēsturniece un žurnāliste Laimdota Sēle, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente Anete Ozola, Universitātes Latviešu valodas institūta (LU LaVI) pētniece Daira Vēvere un filoloģijas maģistre, rakstnieka Herberta Dorbes muzeja “Senču putekļi” vadītāja Inese Aide.