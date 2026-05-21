"VEF Rīga" izmaiņām bagāto starpsezonu sāk ar juridiskās formas maiņu un jauniem līdzīpašniekiem
Basketbola klubs "VEF Rīga" no biedrības kļūs par uzņēmumu un piesaistīs investorus, kas kļūs par kluba līdzīpašniekiem, ceturtdien paziņoja klubs.
Kā teikts "VEF Rīga" paziņojumā, šī juridiskās formas maiņa "radīs priekšnoteikumus, lai klubu basketbols Latvijā attīstītos kā uz peļņu orientēta nozare, kas spēj piesaistīt ne tikai ziedojumus un reklāmas ieņēmumus, bet arī investīcijas un kapitāla ieguldījumus". Par pirmajiem kluba līdzīpašniekiem kļūs "Rietumu bankas" līdzīpašnieks Leonīds Esterkins un ceļu būves uzņēmuma SIA "Ļ-KO" līdzīpašnieks Konstantīns Ļebedevs.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Rietumu banka" pagājušajā gadā strādāja ar auditētiem zaudējumiem 32,58 miljonu eiro apmērā pretstatā gadu iepriekš gūtajai peļņai. Pēc aktīvu apmēra "Rietumu banka" ir piektā lielākā banka Latvijā. Bankas lielākie akciju īpašnieki ir SIA "Esterkin Family Investments" (33,12%), Maltas kompānija "Boswell (International) Consulting Limited" (33,11%), kā arī SIA "Suharenko Family Investments" (17,34%). "Esterkin Family Investments" vienīgais īpašnieks ir Leonids Esterkins, bet "Suharenko Family Investments" vienīgais īpašnieks ir Arkādijs Suharenko.
Savukārt "Ļ-KO" pieder Konstantīnam Ļebedevam (80%) un Oļegam Ļebedevam (20%). Šī uzņēmuma pērnā gada pārskats vēl nav pieejams, bet 2024. gadā tas strādājis ar 28 miljonu eiro apgrozījumu un 4.28 miljonu eiro peļņu.
Tuvāko nedēļu laikā paredzēts sākt nākamo iespējamo akcionāru piesaistes kārtu. Pēdējo sešu mēnešu laikā notiekot arī sarunas ar starptautisku investoru, kam "ir būtiska pieredze sporta nozarē". Potenciālā sadarbība paredz ilgtermiņa finansējuma nodrošināšanu, stratēģisku partnerību ambiciozāko mērķu sasniegšanai un iespēju attīstīt kluba vajadzībām atbilstošu infrastruktūru.
Kluba paziņojumā pausts, ka ilgtspējīga attīstība nav iespējama bez būtiskām pārmaiņām Eiropas klubu basketbola sistēmā. "VEF Rīga" atbalsta Starptautiskās Basketbola federācijas Eiropas nodaļas ("FIBA Europe") īstenoto kursu un Eiropas klubu basketbola attīstību partnerībā ar Nacionālo basketbola asociāciju (NBA). Kluba ieskatā šī sadarbība paver iespēju Eiropas basketbolam kļūt finansiāli stabilākam, profesionālākam un mazāk atkarīgam no dažādām dotācijām.
Vienlaikus klubs norāda, ka ilgstošie konflikti starp FIBA un Eirolīgu negatīvi ietekmē Eiropas basketbola attīstību, samazina kopējo kvalitāti un kavē nacionālo izlašu un klubu pilnvērtīgu darbību.
Līdztekus juridiskajām un finanšu pārmaiņām "VEF Rīga" īstenos arī organizatoriskas izmaiņas, lai nostiprinātu kluba spēju sasniegt nākamo attīstības līmeni. Klubs uzsver, ka augsti sasniegumi profesionālajā sportā ir priekšnoteikums basketbola masveidībai, konkurētspējīgas jaunatnes sistēmas attīstībai un ilgtermiņa panākumiem Latvijas basketbolā.
"VEF Rīga" šogad pēc ilgiem gadiem palika bez Latvijas basketbola čempionāta medaļām.