Latvijā atklāts pirmais šāda veida pakomāts - tas atrodas Siguldas novadā
Mazais Inciems šonedēļ kļuvis par pirmo vietu Latvijā, kur uzstādīts jauna tipa “Omniva” kopienu pakomāts. Tas nozīmē, ka paciņu saņemšana un nosūtīšana pamazām kļūst ērtāka arī tiem iedzīvotājiem, kuri nedzīvo lielpilsētās vai novadu centros.
“Cilvēku paradumi ir mainījušies, un arī pasta pakalpojumiem jāmainās tiem līdzi. Šodien ikdienas neatņemama daļa ir e-komercija un paciņu piegādes. Paplašinot pakomātu tīklu mazākās kopienās, mēs nodrošinām, ka mūsdienīgi pakalpojumi ir pieejami ikvienam neatkarīgi no dzīvesvietas,” norāda Jānis Andžāns, Omniva Komunikācijas vadītājs.
Pakomāts Inciemā jau ir pieejams lietošanai, un pirmās piegādes uz to jau tiks veiktas tuvākajās dienās.
“Pakalpojumu pieejamība novada iedzīvotājiem tuvu dzīvesvietai ir būtiska. Priecājamies, ka tieši Inciems ir pirmā apdzīvotā vieta Latvijā, kur atklāts šāda veida kopienu pakomāts,” saka Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis.
Omniva tuvāko gadu laikā plāno paplašināt kopienu pakomātu tīklu arī citviet Latvijā un Baltijā, padarot e-komercijas sūtījumu saņemšanu un nosūtīšanu ātru un ērtu neatkarīgi no dzīvesvietas. “Pakomāti ir kļuvuši par iedzīvotāju iecienītāko sūtījumu saņemšanas un nosūtīšanas veidu. Jaunie pakomāti ir kompakti, energoefektīvi un tos iespējams uzstādīt vietās, kur līdz šim šādu pakalpojumu nebija,” uzsver J.Andžāns.
Jaunā modeļa pakomāta lietošana ir līdzīga citiem Omniva pakomātiem. Galvenā atšķirība – jaunie kopienu pakomāti izmanto pogu klaviatūru, nevis skārienekrānu. Saņemot sūtījumu, klients saņem īsziņu vai Omniva mobilas aplikācijas paziņojumu ar izņemšanas kodu. Lai atvērtu nodalījumu, nepieciešams nospiest START pogu, ievadīt kodu un nospiest OK.
Sūtījuma nosūtīšanai tas iepriekš jāreģistrē un jāapmaksā Omniva mobilajā lietotnē vai vietnē mana.omniva.lv. Adreses uzlīmi drukāt nav nepieciešams – to nodrošina Omniva kurjers. Pakomāta nodalījumu iespējams atvērt ar viedtālruni. Nākotnē uzņēmums plānojis ieviest arī sūtījuma nodošanas funkciju bez viedtālruņa izmantošanas. Lietošanas instrukcijas pieejamas arī uz paša pakomāta.