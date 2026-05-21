Ropažos pirmo reizi notiks “Vasarsvētku Stādu parāde”
Pavasara pilnbriedā Ropaži pirmo reizi kļūs par satikšanās vietu stādaudzētājiem, amatniekiem, mājražotājiem un dārza mīļotājiem no visas Latvijas. "Vasarsvētku Stādu parāde" iecerēta kā jauna tradīcija – svētki, kuros vienuviet satiekas Latvijas audzētais, radītais un lolotais, radot īstu pavasara un kopā būšanas atmosfēru visai ģimenei.
Sestdien, 23. maijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00 Ropažos pirmo reizi norisināsies "Vasarsvētku Stādu parāde" – jauns dārza un pavasara svētku pasākums, ko organizē Latvijas Stādu audzētāju biedrība sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību.
Kā informē Ropažu novadu pašvaldībā, pasākums pulcēs vairāk nekā 100 stādaudzētājus, amatniekus, mājražotājus un tirgotājus no dažādiem Latvijas novadiem, piedāvājot apmeklētājiem plašu stādu, dārza preču, amatniecības un vietējo gardumu klāstu. "Vasarsvētku Stādu parāde" iecerēta kā ģimenēm draudzīgi pavasara svētki, kuros iespējams ne tikai iegādāties kvalitatīvus stādus un vietējo produkciju, bet arī baudīt kultūras programmu un svētku atmosfēru Ropažu vēsturiskajā centrā.
Tāpat kā citos Latvijas Stādu audzētāju biedrības organizētajos pasākumos, arī "Vasarsvētku Stādu parādes" galvenā ideja ir popularizēt Latvijā audzētus stādus un vietējo ražotāju produkciju. Organizatori uzsver – šis ir stāsts par kvalitāti, ilgtspēju un vietējo uzņēmēju darbu, kas piemērots Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un mūsu cilvēku vajadzībām.
Apmeklētājiem būs iespēja iegādāties vasaras puķes, ziemcietes, dekoratīvos augus, augļu kokus, ogulājus, garšaugus un citus stādus tieši no audzētājiem. Pasākumā piedalīsies arī amatnieki un mājražotāji ar Latvijā radītiem pārtikas produktiem, dizaina priekšmetiem un dažādām lietām mājai un dārzam.
Pasākumu papildinās bagātīga kultūras programma. Plkst. 12.00 pie Ropažu Kultūras centra notiks Ropažu novada orķestru sezonas noslēguma koncerts "Prelūdija vasarai", savukārt plkst. 15.00 Ropažu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā izskanēs Ineses Galantes talantu koncerts ar soprānu Elizabeti Lauru Porganti, Brigitu Reisoni un tenoru Renāru Austrumu.