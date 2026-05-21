Aizturēts nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātājs
Trešdien, 20. maijā, Krāslavas novadā aizturēts nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātājs, portālu Jauns.lv informē Valsts robežsardze.
Veicot informācijas pārbaudi, Valsts policijas amatpersonas Dagdas pagastā apturēja kādu Renault markas automašīnu, kuru vadīja Rumānijas pilsonis. Veicot automašīnu salonu apskati konstatēts, ka transportlīdzeklī atrodas 11 aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. panta 31 daļas par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
11 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau uzsākusi 44 kriminālprocesus (no kuriem 11 izdalīti no iepriekš uzsāktiem kriminālprocesiem) pret 34 personām, savukārt pērn gada garumā par identiskām darbībām uzsākti 122 kriminālprocesi (no kuriem 50 izdalīti no iepriekš uzsāktiem kriminālprocesiem) pret 88 personām.
Valsts robežsardze atkārtoti aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi - par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likumpārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pat desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Jau ziņots, ka 16. un 18. maijā Augšdaugavas un Krāslavas novados aizturēti divi nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātāji.