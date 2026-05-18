Cīņa par ministriju portfeļiem sākas: Latvijas Zemnieku savienība pieprasa Zemkopības ministriju
Zaļo un zemnieku savienībā (ZZS) ietilpstošā Latvijas Zemnieku savienība (LZS) uzstās, lai zemkopības ministra amatu nākamajā valdībā ieņem kāds no LZS pārstāvjiem, šodien pēc ZZS tikšanās ar "Apvienoto sarakstu" (AS) žurnālistiem sacīja pašreizējais ekonomikas ministrs un zemkopības ministra pienākumu izpildītājs Viktors Valainis (ZZS).
Viņš uzsvēra, ka patlaban galvenais uzsvars politiķu sarunās tiek likts tieši uz darbiem.
Vienlaikus viņš pauda, ka būtu dīvaini, ja LZS ietu valdībā, bet neuzņemtos atbildību par lauksaimniecības jomu. "Katrā ziņā mēs redzam to, ka triju gadu laikā, kopš zemkopības ministra amatu pēc ilgāka laika ieņēma persona, kas ir īsts zemnieks, no vispārējiem Latvijas mēroga protestiem mēs esam aizgājuši līdz daudzmaz sakārtotai videi, kas bija ārkārtīgi nepieciešams," teica Valainis.
Viņš norādīja, ka LZS uzstās, lai šo amatu arī turpmāk ieņem kāds no LZS pārstāvjiem ar lauksaimniecības un zemkopības pieredzi.
Jau ziņots, ka AS šodien tiekas gan ar Nacionālo apvienību, gan ZZS, lai spriestu par jaunas valdības izveidi.
Kā ziņots, maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk nekā nedēļu laika.