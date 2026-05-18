Polijā satraukums par ASV karavīriem: Varšava gatavojas iespējamam samazinājumam
Polija gatavojas ASV karavīru skaita samazināšanai valstī, vēsta tīmekļa izdevums "Politico", atsaucoties uz avotiem.
"Iespējams, ka samazinājuma apmērs nebūs tik ievērojams, kā vēsta mediji, bet tāda ir informācija, ko esam saņēmuši," "Politico" sacīja avots Polijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieka Veslava Kukulas tuvākajā lokā.
Kā norādīja avots, tas gan ir pretrunā ar oficiālajiem NATO Eiropas spēku komandiera ģenerāļa Aleksusa Grinkeviča paziņojumiem, taču Varšava jau ir informēta par ASV karaspēka samazināšanu un risina šo jautājumu.
Polijas militārpersonas ir sašutušas, jo par to uzzinājušas no medijiem, nevis no savas vadības, norādīja "Politico" sarunbiedrs.
ASV informējusi Poliju, ka aptur plānoto ASV bruņutanku brigādes ar 4000 karavīriem izvietošanu, vēsta izdevums.
Šī informācija pa drošiem sakaru kanāliem tika nodota Polijas ģenerālštāba priekšniekam jau 11. maijā, ziņo "Politico", atsaucoties uz trim avotiem Kukulas tuvāko cilvēku lokā.
Kā norāda izdevums, šis paziņojums "iestrēdzis" aizsargātajā Polijas ģenerāļa e-pasta sistēmā, tāpēc Aizsardzības ministrijas vadība un Polijas militārās vadības pārstāvji par Vašingtonas plānu maiņu uzzināja tikai divas dienas vēlāk no medijiem. Izdevums "Army Times" un citi ASV mediji par to ziņoja 13. maijā.
Pēc tam ASV pavēlniecības pārstāvji apstiprināja izmaiņas plānos par karavīru izvietošanu Polijā, taču neatklāja lēmuma iemeslus.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs 13. maija vakarā sociālajos medijos pauda, ka šis solis nenozīmē ASV karavīru skaita samazināšanu Polijā.
Nākamajā dienā pēc sarunas ar Grinkeviču viņš apstiprināja šo informāciju, vēsta "Politico".
ASV ģenerālis viņam apliecinājis, ka karavīru izvietošanas apturēšana nenozīmē ASV kontingenta Polijā galīgo samazinājumu, norādīja ministrs.