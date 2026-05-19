“Martas kiosks” Grobiņā priecē vietējos un pilsētas viesus
“Grobiņas spēkavots” jau desmit gadus apvieno vietējos mājražotājus un amatniekus, bet par kustības sirdi kļuvis “Martas kiosks” Grobiņā, kur iedzīvotāji var iegādāties kvalitatīvus vietējos produktus un rokdarbus. Kiosks ne vien palīdz jaunajiem ražotājiem “atsperties”, bet arī uztur dzīvas vietējās tradīcijas un stiprina kopienas saikni ar pilsētas vēsturi.
Pirms desmit gadiem tā laika Grobiņas novada mājražotāji un amatnieki apvienojās biedrībā “Grobiņas spēkavots”, lai savstarpēji atbalstītu viens otru, stiprinātu vietējo uzņēmējdarbību un kopīgi popularizētu novadā radīto produkciju. Biedrības dalībniekus vienoja vēlme saglabāt un attīstīt vietējās tradīcijas, amatniecības prasmes un mājražošanas vērtības. Biedrībā “Grobiņas spēkavots” pašlaik aktīvi darbojas 26 biedri, vēsta Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
Par nozīmīgu tirdzniecības vietu Grobiņā ir kļuvis “Martas kiosks”, kur vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir iespēja iegādāties galvenokārt vietējo mājražotāju un amatnieku produkciju, tādējādi atbalstot novada uzņēmīgos cilvēkus. Veikaliņu atvēra neilgi pēc biedrības dibināšanas. “Mērķis bija apvienot mājražotājus vienā pulciņā un tas arī ir izdevies, jo “Martas kiosks” ļauj atsperties jaunajiem un esošajiem mājražotājiem,” atklāj Jānis Elsberģis, biškopis, biedrības ”Grobiņas spēkavots” vadītājs. Veikaliņš nodrošina iespēju klientiem novērtēt, nogaršot un iepazīt jaunos un nezināmos amatnieku un mājražotāju produktus un tā pamazām iegūt klientu loku.
Biedrības veikaliņš darbojas piecas dienas nedēļā, un tajā pircējiem piedāvā svaigus piena produktus, maizi, gaļas un zivju izstrādājumus, medu, sezonālos augļus un dārzeņus, kā arī citi produktus. Veikaliņa piedāvājumā atrodami arī amatnieku rokdarbi, kas atspoguļo vietējo cilvēku prasmes, radošumu un darba mīlestību. “Mājražotājiem lielākie konkurenti ir lielveikali, kuros produkti pieejami visu laiku, savukārt mājražotāju piedāvājums bieži ir sezonāls. Lai gan nav noslēpums, ka mājražojumi ir daudz kvalitatīvāki un garšīgāki,” stāsta Jānis Elsberģis.
Nosaukums “Martas kiosks” nav izvēlēts nejauši. Savulaik padomju gados Grobiņā darbojās kiosks, kas vietējiem iedzīvotājiem bija labi zināma un iecienīta satikšanās vieta. Tas kalpoja ne tikai kā neliels tirdzniecības punkts, kur iegādāties ikdienā nepieciešamās preces, bet arī kā savdabīgs apkārtnes sabiedriskās dzīves centrs. Tolaik kioska saimniece bija Martas kundze, un, atjaunojot nosaukumu “Martas kiosks”, biedrība dibinātāji vēlējās saglabāt saikni ar Grobiņas vēsturi, vietējām tradīcijām un cilvēku atmiņām.
Kopš biedrības dibināšanas ir pagājis salīdzinoši ilgs laiks, taču biedrība joprojām ir aktīva un iesaistās novada sabiedriskās dzīves veidošanā. Tā labprāt viesojas arī kaimiņu novados, lai iepazīstinātu ar Dienvidkurzemes novada mājražotāju produkciju un rosinātu interesi par vietējiem ražojumiem. Lielākie pasākumi, kur daļa biedru kopīgi dodas ir “Riga Food”, "Ražots Liepājā" un “Līvas ciema svētki.”