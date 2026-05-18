Autovadītāju ievērībai: sākas būvdarbi Liepājas šosejas sākumposmā
Lai uzlabotu satiksmes drošību un mazinātu potenciālo konfliktpunktu skaitu, sākušies būvdarbi uz Liepājas šosejas (A9) no Brīvkalniem līdz Klīvēm (0,00–9,9 km). No trešdienas, 20. maija, darbu zonās tiks ieviests ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.
Pilnveides ietvaros plānots pārveidot kopumā 31 pieslēgumu pie Liepājas šosejas (A9). 18 tiešos pievienojumus Liepājas šosejai slēgs:
- deviņi tiks slēgti pavisam;
- deviņus pievienos paralēlajiem ceļiem, kuri tiks izbūvēti pie Dzilnuciema un Klīvēm.
11 pieslēgumi tiks aprīkoti ar papildu joslām:
- astoņi ar kreisajām nogriešanās;
- viens ar labajām ieskriešanās;
- viens ar abu veidu joslām.
Vēl divi pieslēgumi tiks pārbūvēti, atstājot tikai labā manevra iespēju.
Lai uzlabotu satiksmes drošību pie Dzilnuciema un Klīvēm plānots izbūvēt paralēlos ceļus un uzstādīt apgaismojumu. Paralēlajos ceļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 20 km/h, jo netiks izbūvēta atsevišķa infrastruktūra mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem. Šāds risinājums izvēlēts, jo paredzams, ka tur būs salīdzinoši neliels automašīnu skaits. Gājēju un velosipēdistu infrastruktūru projekta ietvaros izbūvēs no Sēbruciema pagrieziena līdz Skārduciemam, bet ietves – pie Skārduciema un Lapsu pieturvietām.Visā posmā atjaunos arī asfaltbetona segumu, pieturvietas, tā pat atjaunos Dzilnupes caurteku.
Darbus par 6 505 895 eiro (ar PVN) veiks SIA Vianova, būvuzraudzību nodrošina PA BPU&IngWay, projektu izstrādāja piegādātāju apvienība SKPK-TOMUS, kurā ietilps SIA Skepast&Puhkim (Latvija), Skepast&Puhkim OÜ (Igaunija) un SIA TOMUS. Projektu realizēs ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu 85%, valsts budžeta finansējums būs 15% apmērā no projekta izmaksām.
Valsts autoceļu tīklā būvdarbi notiek kopumā 41 posmā, visvairāk uz valsts vietējiem autoceļiem – 11, kā arī uz sešiem tiltiem. Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi valsts autoceļu tīklā ir atzīmēti kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- uz Daugavpils šosejas (A6):
- no Gosporiem līdz Nīcgalei divi luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes;
- no Kalniškiem līdz Ļūbastei ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, šķērsošanas laiks – 20 minūtes;
- Daugavpils apvedceļa mezglā un posmā līdz Sventei divi luksoforu posmi, šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- uz Bauskas šosejas (A7) pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Satiksme notiek pa vienu joslu katrā virzienā. Intensīvas satiksmes laikā iespējami sastrēgumi.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
- autoceļš Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) no Litenes līdz Balviem līdz sešos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem vai satiksmes regulētāju palīdzību. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes;
- autoceļš Bauska–Aizkraukle (P87) no Ozolaines līdz Bārbelei seši luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 30–60 km/h. Posms pie Ozolaines ir slēgts tranzīta satiksmei, tai nodrošināts lokāls apbraucamais ceļš. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes;
- autoceļš Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (Plūdoņi) (P114) no Priekules līdz Lietuvas robežai trīs luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 25 minūtes;
- autoceļš Valdgale–Roja (P126) no Valdemārpils līdz Rudei deviņi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h, šķērsošanas laiks 20 līdz 40 minūtes;
- autoceļa Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131) posmā no Tukuma līdz Ķesterciemam satiksmi regulē ar luksoforiem. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks aptuveni pusstunda;