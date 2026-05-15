Partija "Latvija pirmajā vietā" nepiedalīsies jaunas valdības veidošanā, pauž Šlesers
Partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) nepiedalās jaunas valdības veidošanā, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem teica partijas vadītājs Ainārs Šlesers.
Viņš norādīja, ka partijas mērķis esot uzvarēt rudenī gaidāmajās 15. Saimas vēlēšanās un nomainīt esošo Saeimu.
Politķis vērtēja, ka nākamie pieci mēneši Latvijā būs sarežgīti, jo izveidot stabilu vairākuma valdību praktiski neesot iespējams, jo redzamas pretrunas starp bijušajām koalīcijas un opozīcijas partijām.
Šlesera ieskatā, pastāv liela varbūtība, ka esošā premjeres Evikas Siliņas (JV) tehniskā valdība var nostrādāt līdz rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Politķis pauda, ka nāksies izvēlēties, vai ļaut strādāt šai valdībai vai rast alternatīvu.
Jau ziņots, ka Rinkēvičs piektdien Rīgas pilī sācis politiskās konsultācijas ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem par turpmāko rīcību valdības krīzes apstākļos.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ceturtdien paziņoja par demisiju un pirms tam no amata atbrīvoja zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS).
Iepriekš "Progresīvie" aicināja prezidentu uzsākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi, uzskatot, ka valdība ir zaudējusi rīcībspēju. Konflikti koalīcijā saasinājās pēc premjeres lēmuma pieprasīt aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) demisiju saistībā ar dronu incidentiem Latgalē.
Pašlaik iniciatīvu jaunas valdības veidošanai uzņēmušās Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un "Apvienotais saraksts", apsverot arī citu partneru iesaisti, tostarp "Jauno vienotību".