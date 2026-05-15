Nacionālā apvienība nosauc sarakstu līderus gaidāmajām Saeimas vēlēšanām
Nacionālās apvienības (NA) sarakstu līderi gaidāmajās vēlēšanās būs Ilze Indriksone Rīgā, Jānis Dombrava Vidzemē, Artūrs Butāns Kurzemē, Jānis Vitenbergs Zemgalē un Edmunds Teirumnieks Latgalē.
NA redzējums nākamajai Saeimai balstās četros pamatos – latviska, augoša, droša un ģimenēm draudzīga Latvija. Partija pirms gaidāmajām vēlēšanām uzsver, ka Latvijai nākamajos gados nepieciešama skaidra nacionāla politika, straujāka ekonomiskā izaugsme, stingra drošības un imigrācijas politika, kā arī plašāks atbalsts ģimenēm ar bērniem.
“Latvijai jābūt valstij, kurā latviešu valoda, kultūra un nacionālā identitāte ir neapstrīdams pamats. Vienlaikus mums jāveido droša un ekonomiski spēcīga valsts, kur cilvēki vēlas dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Nacionālā apvienība piedāvā skaidru redzējumu par Latviju, kas ir latviska, plaukstoša, droša un ģimenēm draudzīga,” uzsver NA priekšsēdētāja Ilze Indriksone.
NA programmā akcentē latviskas vides stiprināšanu visās jomās – izglītībā, mediju telpā un publiskajā pārvaldē. Tāpat partija akcentē Dziesmu svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanu, reģionālās kultūras tradīciju stiprināšanu, kultūras pieminekļu un kultūrainavas saglabāšanu un aizsardzību.
Ekonomikas jomā NA par galveno mērķi izvirza ekonomiku ar augstvērtīgu eksportu, investīcijām un vietējā kapitāla uzņēmējdarbību, ko nodrošina mērķēta finanšu politika un produktīvs vietējais darbaspēks. NA uzsver arī nepieciešamību stiprināt reģionu attīstību, uzlabot infrastruktūru un iedzīvotāju mobilitāti.
Ģimeņu atbalsta jomā NA paredz veidot visaptverošu atbalstu ģimenēm no bērna gaidīšanas brīža līdz pilngadībai. NA piedāvā palielināt ģimenes valsts pabalstu, kura palielināšanu NA jau panāca 2022. gadā, kā arī palielināt bērnu kopšanas pabalstu līdz 600 eiro. NA plāno paplašināt atbalstu mājokļu iegādei ģimenēm ar bērniem, kā arī nodrošināt hipotekārā kredīta daļēju dzēšanu par katru bērnu.
Drošības jomā NA iestājas par būtisku valsts aizsardzības spēju stiprināšanu un stingrāku imigrācijas ierobežošanu un kontroli. Partija uzsver nepieciešamību palielināt drošības dienestu kapacitāti, attīstīt aizsardzības industriju un stiprināt Latvijas sadarbību ar sabiedrotajiem.
Kā zināms, NA ilggadējais līderis Raivis Dzintars nolēmis turpmāk nepretendēt uz politiskiem amatiem un nekandidēt gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.
NA, kas pašlaik atrodas opozīcijā, Saeimā ir 12 deputātu vietas. Par premjera amata kandidāti 15. Saeimas vēlēšanās NA virzījusi Indriksoni.