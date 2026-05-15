Šodien 13:16
Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā
Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.
Prokuratūrā apstiprināja, ka Valsts policija izmeklē kriminālprocesu pēc Krimināllikuma panta par prettiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu.
Kriminālprocesu uzrauga Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt Valsts policijā komentārus nesniedza.