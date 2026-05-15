Grobiņa aicina uz pilsētas svētkiem ar iespaidīgu retro auto ralliju
No 29. līdz 31. maijam Grobiņa ietērpsies svētku rotā, aicinot gan vietējos iedzīvotājus, gan pilsētas viesus uz vērienīgiem pilsētas svētkiem “No saknēm spēks, no svētkiem prieks”. Trīs dienu garumā pilsētas vēsturiskais mantojums savīsies ar mūsdienu enerģiju, sportisku cīņassparu un bagātīgu kultūras programmu, radot svētkus ikvienai paaudzei.
Svētku nedēļas nogale aizsāksies piektdienas vakarā ar tradicionālo svētku gājienu, kura ceļš vedīs cauri Grobiņas ielām līdz vēsturiskajām pilsdrupām. Pēc gājiena par svētku muzikālo gaisotni parūpēsies Katrīna Dimanta un grupa “Zeltrači”. Koncertu krāšņāku veidos Grobiņas pilsētas un pagasta deju kolektīvi – JDK “Spararats” un VPDK “Sudmaliņas” bet azartiskākie dalībnieki dienas izskaņā savus spēkus un attapību varēs pārbaudīt nakts orientēšanās sacensībās.
Sestdiena, 30. maijs, solās būt notikumiem bagātākā diena, piesātināta ar visdažādākajām aktivitātēm. Amatnieku un mājražotāju tirgū varēs nobaudīt vietējos labumus un iegādāties unikālus meistardarbus. Sporta cienītāji varēs sekot līdzi spraigam strītbola turnīram un jauno ugunsdzēsēju sacensībām, savukārt Drošības dienā interesenti varēs tuvāk iepazīt dienestu ikdienu un uzzināt vērtīgus padomus drošībai. Pilsētas ielās ierūksies arī motori – no retro auto parādes līdz iespaidīgiem rallija “Kurzeme” spēkratiem.
Īpašu uzmanību šogad piesaistīs “Retro auto tūrisma rallijs”, kas Dienvidkurzemē norisināsies pirmo reizi - vēsturiskie automobiļi dosies noteiktā maršrutā. “Šis notikums apvienos auto vēstures šarmu ar svētku dinamiku un kļūs par vienu no svētku akcentiem” stāsta pasākuma organizatori.
Grobiņas pilsdrupās uz skatuves kāps bērnu un jauniešu deju kolektīvi mūsdienu deju sadraudzības koncertā “Dejotprieks Grobiņā”, kurā piedalīsies dejotāji no Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas, Grobiņas Skolēnu interešu centra, Medzes, Kandavas un Priekules. Pēcāk uzstāsies arī Grobiņas postfolka grupa “Piemares kurši”. Muzikālo programmu krāšņos? Kaspars Markševics, Jānis Aizupietis un Ainis Zavackis, bet pašiem mazākajiem svētku apmeklētājiem būs skatāma jautra izrāde “Mana dzimšanas diena” un sarūpētas bezmaksas piepūšamās atrakcijas. Vakara kulminācija gaidāma Mika Dukura un arī grupas “Carnival Youth” uzstāšanos, kam sekos tradicionālā svētku balle grupas “Ceļojums” pavadībā.
Pilsētas svētku noslēdzošajā dienā Grobiņas evaņģēliski luteriskajā baznīcā izskanēs Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts. Šis sirsnīgais muzikālais veltījums pilsētai un tās iedzīvotājiem kļūs par iedvesmojošu punktu svētku nedēļas nogalei, vēlreiz atgādinot par mūsu sakņu spēku un kopīgo prieku.