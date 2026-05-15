Bernātos atgriežas Ceriņu modināšanas svētki
Svētdien, 24. maijā plkst. 12.00, Bernātos, pļavā pie kafejnīcas “Dzintariņš”, norisināsies Ceriņu modināšanas svētki. Iepriekš svētki Bernātos tika organizēti 2018. un 2019. gadā, kļūstot par iemīļotu pavasara tradīciju gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem, informē Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
Svētku atklāšanā apmeklētāji aicināti simboliski modināt ceriņus kopā ar Bārtas etnogrāfisko ansamblis, savukārt muzikālajā programmā uzstāsies apvienība „Pirmā reize” ar īpašu koncertprogrammu “Ceriņu ziedu kupenā”, kurā piedalīsies Edgars Pujāts un Inese Bergmane.
Pasākuma laikā būs apskatāma arī Ginta Stavrovska gleznošanas studijas ceriņu gleznu izstāde. Apmeklētājiem būs iespēja balsot par sev tīkamāko mākslas darbu, kā arī iegādāties gleznas.
Svētku programmā paredzētas arī daudzveidīgas aktivitātes dažādām auditorijām - tekstila apgleznošanas meistarklase kopā ar Daci Miemi un radošo iniciatīvu „DARU”, īpaša foto kaste svētku mirkļu iemūžināšanai, izjādes ar zirgiem, kā arī amatnieku, mājražotāju un stādu tirgotāju tirdziņš.
Ja daba būs labvēlīga un ceriņi būs pilnziedā, notiks arī nu jau tradicionālās ceriņziedu laimīšu lasīšanas sacensības.
Organizatori aicina mājražotājus, amatniekus un stādu tirgotājus pieteikties dalībai svētku tirdziņā. Plašāka informācija un pieteikšanās pie Andra Maisiņa, tālr. +371 29494519.
“Ceriņu modināšanas svētki ir iespēja satikties, baudīt pavasari un kopā radīt skaistus mirkļus Bernātos - vietā, kuru daudzi pazīst kā īstu ceriņu ciematu,” uzsver organizatori. Pasākumu organizē biedrība „Mēs Bernātiem” ar Dienvidkurzemes novada pašvaldība atbalstu.