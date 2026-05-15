Daugava pārtaps par skatuvi: “ExPorto: šovs uz ūdens” atgriežas vēl iespaidīgāks
Sestdien, 23. maija vakarā, Rīga atkal piedzīvos vienu no gada gaidītākajiem notikumiem - apbalvoto un augsti novērtēto “Šovu uz ūdens”, kas nu jau kļuvis par spilgtu pilsētas tradīciju. Mūzika, gaismu šovs, uguns specefekti, salūts un Latvijā iemīļoti mākslinieki vienosies triju cēlienu muzikālā stāstā virs Daugavas, pārvēršot vakaru par neaizmirstamu notikumu visai pilsētai. Pasākumu bez maksas varēs baudīt ikviens skatītājs promenādē, savukārt VIP stāvbiļetes labākā skata cienītājiem pieejamas “Biļešu Serviss” kasēs.
“Šis nav tikai koncerts - tā ir pieredze, kurā Rīga satiksies ar mūziku, ūdeni, gaismu un emocijām. Vēlamies radīt notikumu, ko cilvēki ne tikai apmeklē, bet patiesi izdzīvo. Par šova muzikālo un vizuālo pieredzi rūpēsies pieredzējusi tehniskā komanda, savukārt uz skatuves skatītājus sagaidīs Latvijā iemīļoti mākslinieki, gospeļkoris, instrumentālā mūzika, perkusijas un afro house ritmi,” stāsta pasākuma organizatore “QEvents” projektu vadītāja Elīna Zariņa.
“Izklaides un atpūtas komplekss ”ExPorto” kļuvis par vienu no unikālākajām vietām Rīgā - sava veida nelielu Vidusjūras un Monako sajūtas fragmentu Daugavas krastā. Kopš atklāšanas 2025. gada otrajā pusē “ExPorto” attīstījusies par daudzfunkcionālu atpūtas, izklaides un kultūras vietu, kur darbojas jahtklubs “Laivu Centrs”, restorāni “Popcorn” un “Shiyuzu”, kokteiļbārs “Icon”, lounge klubs “Coyote Fly” u.c. vietas. Daugavas panorāma, jahtas un promenādes atmosfēra rada sajūtu, kas vairāk atgādina Eiropas piejūras kūrortus nekā pilsētas centru, un tieši šī vide padara “ExPorto: šovs uz ūdens” par nebijušu pieredzi” stāsta “ExPorto” valdes priekšsēdētājs Rihards Rubenis.
Triju cēlienu koncertuzvedumā izskanēs dažādu žanru mūzika - no cinematic epic un popmūzikas līdz rokmūzikai, ko papildinās gaismu, uguns un vizuālie efekti, kā arī salūts.
Uz skatuves: Dināra Rudāne, Grēta Grantiņa, Moriento, Eduards Rediko, Dainis Tenis, Mārcis Briška, Margarita Ogibalova, Darja Kuzma, Elīna Andrianova-Bahira, Maksims Skibickis, Kristens Kupčs, Miķelis Vīte, Edžus Korsaks, “Rīgas Doma kora skolas gospeļkoris” Unas Stades vadībā u.c., kuru priekšnesumus papildinās iespaidīga tehniskā un vizuālā režija.
Šovs būs baudāms ikvienam - promenādes apmeklētājiem ieeja paredzēta bez maksas, savukārt apmeklētājiem, kuri vēlas īpašu atmosfēru un vislabāko skatu uz šovu no “ExPorto” VIP zonas, pieejamas VIP stāvbiļetes. Tikmēr apmeklētāji, kuri šovu vēlas baudīt kopā ar vakariņām, aicināti savlaicīgi rezervēt galdiņus restorānos “Shiyuzu” (tālrunis: 25691111) un “Popcorn” (tālrunis: 28738111).