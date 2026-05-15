Foto: ZUMAPRESS.com
Braitonas un Havas "Albion" pussargs Kaoru Mitoma.
Japānas futbola izlasei īsi pirms Pasaules kausa izkrīt viens no līderiem

Jauns.lv/LETA

Savainotais Anglijas futbola premjerlīgas spēlētājs Kaoru Mitoma nepalīdzēs Japānas izlasei Pasaules kausa finālturnīrā.

Piektdien Japānas izlases galvenais treneris Hadzime Morijasu nosauca 26 spēlētājus, iekļaujot izlases kapteini un "Liverpool" aizsardzības tipa pussargu Vataru Endo un pieredzējušo aizsargu Juto Nagatomo.

Izlasē nav iekļauts 28 gadus vecais Mitoma, kurš nedēļas nogalē guva paceles cīpslu traumu, kad viņa pārstāvētā Braitonas un Havas "Albion" ar 3:0 pārspēja Vulverhemptonas "Wanderers".

Japānai šī būs astotā pēc kārtas dalība Pasaules kausa finālturnīrā. Šogad Japāna spēlēs F grupā ar Nīderlandi, Zviedriju un Tunisiju.

2022. gadā Katarā Japāna uzvarēja savā grupā, pārspējot Vāciju un Spāniju, taču astodaļfinālā pēcspēles sitienu sērijā zaudēja Horvātijai, kas iekļuva pusfinālā.

Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā.

