Talsu novadā turpinās sociālo mājokļu atjaunošana
Talsu novada pašvaldība 2026. gada 19. janvārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.3.1.3/1/25/A/044 „Sociālo mājokļu atjaunošana Talsu novadā, 2. kārta” īstenošanu.
Projekta mērķis ir nodrošināt sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām pieejamību cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstošiem mājokļiem, vienlaikus samazinot reģistrēto pieprasījumu pēc sociālā dzīvojamā fonda mājokļiem Talsu novadā.
Projekta ietvaros ir plānots veikt 13 sociālo mājokļu atjaunošanas darbus Talsu novada administratīvajā teritorijā: Talsos – 7 dzīvokļi, Kolkā – 1 dzīvoklis, Mērsragā – 1 dzīvoklis, Valdemārpilī – 1 dzīvoklis, Rojā – 1 dzīvoklis, Stendē – 1 dzīvoklis, Laucienes pagastā – 1 dzīvoklis.
Pašvaldība Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē ir publicējusi iepirkumus „Sociālo mājokļu atjaunošana Talsu novadā, 2. kārta” un „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Sociālo mājokļu atjaunošana Talsu novadā, 2. kārta” būvdarbiem”.
Par iepirkuma „Sociālo mājokļu atjaunošana Talsu novadā, 2. kārta” uzvarētāju ir atzīta SIA „MMR BŪVE”, savukārt par iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Sociālo mājokļu atjaunošana Talsu novadā, 2. kārta” būvdarbiem” uzvarētāju ir atzīta SIA „Barona būve”.
Pašlaik tiek gatavota dokumentācija līgumu noslēgšanai ar iepirkumu uzvarētājiem.
Projekta īstenošanas laiks – 19.01.2026.-31.12.2027.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 310 390,64 EUR, no tām 193 375 EUR ERAF un 117 015,64 EUR pašvaldības finansējums. Projekta budžetā ietvertas 13 (trīspadsmit) dzīvokļu atjaunošanas un būvuzraudzības izmaksas.
Autors: Helēna Skuja, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja