Jūrmalas Kūrorta svētkos Ķemeru parkā izskanēs Andreja Osokina klaviermūzikas koncerts
Jūrmalā 30. maijā gaidāms vasaras ieskaņas pasākums – Kūrorta svētki, kas visas dienas garumā norisināsies vairākās vietās pilsētā un piedāvās daudzveidīgu norišu programmu. Svētku dienas rītā Ķemeru kūrorta parka Mīlestības saliņā izskanēs romantisks klaviermūzikas koncerts – muzicēs pianists Andrejs Osokins.
Jūrmalas Kūrorta svētku diena 30. maijā plkst. 11.00 sāksies mierpilnā noskaņā Ķemeru kūrorta parkā – Mīlestības saliņa ar vēsturisko rotondu kļūs par brīvdabas skatuvi izcilajam pianistam Andrejam Osokinam, aicinot mūzikas gardēžus vēsturiskajā parkā baudīt klaviermūzikas un dabas kopskaņu.
Andreja Osokina koncerta programmā apvienosies skaņdarbi no dažādām desmitgadēm, arī no Ķemeru kūrorta uzplaukuma laika 20. gadsimta 20.–30. gados. Brīvdabas koncertprogrammā iekļautas gan latviešu mūzikas pērles – Jāņa Mediņa, Jāzepa Vītola, Lūcijas Garūtas, Ādolfa Skultes un Raimonda Tigula kompozīcijas, gan Roberta Šūmaņa un Friderika Šopēna izsmalcinātie klavierdarbi.
Pirms un arī pēc koncerta apmeklētājiem būs iespēja iepazīt vēsturisko Ķemeru kūrorta parku, dodoties bezmaksas ekskursijā. Ekskursijas sākums plkst. 9.30 un 12.15 pie Ķemeru ūdenstorņa.
Kūrorta svētku turpinājums Dubultos, Majoros un Dzintaros
Dienas turpinājumā Jūrmalas Kūrorta svētku norišu piedāvājumu ģimenes ar bērniem, gardēži, aktīvās atpūtas un izzinošu aktivitāšu cienītāji aicināti izbaudīt Dubultos, Majoros un Dzintaros. Svētku kulminācija – vakara lielkoncertā Majoru pludmalē, kur uzstāsies mūzikas grupas “Kautkaili”, “bet bet”, “Astro’n’out” un “Jumprava”, notiks uguņošana un nakts ballīte līdz pusnaktij.