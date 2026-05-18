Noslēgusies meža dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu
Pārtikas un veterinārais dienests ir pabeidzis šī pavasara meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu Latvijas austrumu pierobežā. Vakcinācija ilga divas nedēļas, kuru laikā ēsmas ar vakcīnām tika kaisītas no gaisa, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas.
Vakcīnas ir paredzētas savvaļas dzīvniekiem lapsām un jenotsuņiem, jo tie ir galvenais trakumsērgas rezervuārs dabā.
Atgādinām, ka sistemātiska savvaļas dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu regulāri tiek veikta pavasarī un rudenī. Pateicoties tai, trakumsērga Latvijā ir izskausta - pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem konstatēts 2010. gadā, bet mājas (istabas) dzīvniekiem – 2012. gadā. Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (WOAH) 2015. gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas.
Trakumsērga ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku dzīvību apdraudoša infekcijas slimība. Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti suņi un kaķi, ar trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem savvaļas dzīvniekiem. Vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums ir savlaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu.
PVD izstrādāto trakumsērgas apkarošanas programmu ir apstiprinājusi un līdzfinansē Eiropas Komisija.