Siguldas pusē atgriezīsies 1846. gadā celtā klēts, kurā filmēja “Īsa pamācība mīlēšanā” ainas
16. maijā savā 180. jubilejas gadā savas dzimtas mājās Siguldas pusē atgriezīsies 1846. gadā celtā klēts. Tā ir pārdzīvojusi vairākus karus, daudzas valdības, cilvēku nākšanu, iešanu, arī novārtā pamešanu.
Interesanti, ka tieši šajā sētā – “Attakās”pie Gaujas aiz Siguldas, tagad Cēsu novada Līgatnes pagastā, reiz tika uzņemtas epizodes filmai “Īsa pamācība mīlēšanā”. Klēts gan nav tikusi kadrā, bet filmā iemūžinātā “slinkās Annas” dzīvojamā ēka aizvien vēl stāv visā godībā, pavēstīja ''Bulduru Tehnikums'' projekta vadītāja Aija Livmane.
Pirms pusotra gada Kārlis, klēts saimnieks jau sestajā paaudzē, atsaucās Bulduru Tehnikuma sludinājumam piedāvāt ēku “Guļbūves atjaunošanas” programmai, kur praktiskās apmācības dalībnieki Latvijas Amatniecības kameras namdara amata meistaru vadībā guļbūvi atjaunotu. Kritēriji guļbūves atlasei bijuši stingri, un arī pašam Kārlim esot bijis jāmācās kopā ar visiem!
Tā nu 2025. gada janvārī klēts, kas celta no pamatīgiem masīvkoka baļķiem, mācību procesā tikusi marķēta, nojaukta un atvesta uz Bulduru Tehnikuma Koka darbnīcu. Nojaukšanas laikā atklājies, ka sākotnēji klētij bijusi četrslīpu niedru jumta konstrukcija, kas pirms 100 gadiem pārtapusi par divslīpu lubiņu jumtu, bet padomju gados uzlikts šīfera segums. Saimnieks pieņēmis lēmumu atjaunot klēti tās sākotnējā izskatā. Turpat darbnīcā jumta forma tikusi rekonstruēta. 2025. gadā darbu pie klēts atjaunošanas turpināja jau nākošās “Guļbūves atjaunošanas” programmas dalībnieki.
Šis ir unikāls gadījums Latvijā, kad vēsturisku ēku atjauno vesela kopiena – cilvēki, kas paši ikdienā strādā visdažādākajos amatos, bet kuri ir nolēmuši Latvijas Amatniecības kameras meistaru vadībā mācīties un apgūt namdaru amata uzkrātās zināšanas un iemaņas, lai paši tālāk atjaunotu savas dzimtas mājas.
Iepriekšējā gadā līdzīgi tikusi atjaunota 100-gadīga dzimtas pirts no Burtniekiem, kuru pretējā gadījumā, iespējams, ilgtermiņā neizdotos saglabāt.
“Guļbūve ir Latvijas nacionālā būve, un tā ir daļa no Latvijas ainavas. Būtu žēl, ja izzūdot namdara amatam, nebūtībā aizietu arī iespēja šīs ēkas glābt. Daudziem Latvijas iedzīvotājiem īpašumā ir dzimtas mājas no koka, kas gaida savu atjaunošanu un ar šo programmu mēs vēlamies cilvēkus iedrošināt pašiem iemācīties tās atjaunot - pieredzējušu meistaru praktiskā vadībā to var apgūt ikviens,” uzsver Tālis Sala, Namdaru amata vecmeistars un bijušais Latvijas Amatniecības kameras Namdaru biedrības vadītājs.
Apmācību programmas laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta vēsturiskā materiāla saglabāšanai un tiek praktiski parādīts, kā to izdarīt.
Bulduru Koka darbnīcas programmu vadītāja Aija Livmane piedāvā iespēju pašvaldībām un iedzīvotāju kopienām kopīgi atjaunot pašvaldības, kopienas īpašumā vai apdzīvotas vietas centrā esošas nelielas koka būves, atjaunošanas procesā iesaistot sava novada iedzīvotājus vai darbiniekus. Tas dotu iespēju ēku atjaunot ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem, vienlaikus pašvaldībai vai kopienai kļūstot par Latvijas iedvesmas un labās prakses paraugu, veicinot ilgtspējīgu prasmju pārnesi un atbalstot iedzīvotājus savu koka ēku atjaunošanā un vides sakārtošanā