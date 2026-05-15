Eduards Tralmaks gūst komandas vienīgos vārtus Kaldera kausa ceturtdaļfināla ievadā
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks ceturtdien guva vārtus Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas ceturtdaļfināla pirmajā spēlē, taču viņa pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" zaudēja Čikāgas "Wolves".
Spēle Grendrepidsā beidzās ar rezultātu 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) viesu labā.
Unlike Dean … EDDIE did complete the assignment 😉 pic.twitter.com/P1XBpm2EZE— y-Grand Rapids Griffins (@griffinshockey) May 15, 2026
Tralmaks atklāja spēles rezultātu otrajā periodā, taču pēc četrām minūtēm "Wolves" izmantoja vairākumu un rezultātu izlīdzināja. Trešajā periodā Džosija Slavins guva uzvaras vārtus un sērijā līdz trim uzvarām vadībā ar 1-0 izvirzīja "Wolves" komandu. Sērijas otrā spēle Čikāgā notiks naktī uz svētdienu.
Eduards Tralmaks ir vienīgais hokejists, uz kura sezonas iespējamajām beigām gaida Latvijas hokeja izlase, kas jau rīt, 16. maijā, sāks dalību 2026. gada pasaules čempionātā. Gadījumā, ja šī sērija ievilksies līdz maksimālajām piecām spēlēm, tad tā noslēgsies tikai naktī uz 24. maiju. Visātrākais jeb minimālo trīs spēļu sakarā (šajā gadījumā tad var uzvarēt tikai "Wolves") sērija noslēgtos jau 20. maijā. Ceturtā spēle paredzēta 22. maijā. Grupu turnīrs pasaules čempionātā ilgst līdz 26. maijam.
Pērn par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kuras latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs tika atzīts par AHL izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju