Noklausies! Pašmāju mūziķe STIRNA izdod singlu “Demagoģija”
Piektdien, 15. maijā, pašmāju mūziķe STIRNA klausītājiem nodod savu jaunāko singlu “Demagoģija” – ironiski godīgu stāstu par cilvēku attiecībām, vientulību, kļūdām un mūsu paradumu pārāk ātri vērtēt citus.
“Dziesma ir par mums pašiem. Par mūsu kļūdām, attiecību haosu, vēlmi nebūt vieniem un paradumu pārāk ātri vērtēt citus. Ar ironiju, bet diezgan godīgi,” par jauno singlu stāsta STIRNA. Singla vārdu autore ir pati STIRNA, bet mūziku viņa sarakstījusi kopā ar JJ LUSH (Jānis Jačmenkins), kurš ir arī dziesmas studijas producents.
Jaunā dziesma tapusi, pateicoties finansējumam, ko STIRNA saņēma “EHR Gada hits 2025” pasākumā, kurā tika atzīta par “Playtech” simpātiju. Atbalstu dziesmas tapšanai nodrošināja “Playtech Latvia”, kas nolēma ieguldīt jaunā talantā un palīdzēt spert nākamo soli profesionālajā mūzikā, dāvinot 1600 Eur jaunas mūzikas producēšanai.
Par sadarbību un lēmumu atbalstīt mākslinieci stāsta “Playtech Latvia” Vecākā personāla un organizācijas kultūras direktore Kristīne Aborinska: “Ideja radās spontāni: atbalstot EHR Gada hits 2025, apbrīnojām jaunus talantus, kuri par labākās dziesmas balvu sacentās ar pieredzējušiem māksliniekiem. Mēs sapratām: ja mums ir iespēja kādam iedot spēcīgāku startu, mums tas ir jādara! Tas, kas mums kā lielam uzņēmumam ir diezgan “paceļams” solis, jaunam izpildītājam var kļūt par nozīmīgu atbalstu karjeras startam. STIRNA iekaroja mūsu sirdis ar savu autentiskumu, lielisku personību un motivāciju virzīties uz priekšu. Un tas ļoti sasaucas ar to, ko ikdienā darām kā darba devējs – pamanām talantu un dodam iespēju izaugt. Mums ir patiess prieks, ka varējām būt daļa no šī stāsta un būt līdzās daiļdarba tapšanā.”
Jaunais singls iezīmē nozīmīgu posmu STIRNAS radošajā ceļā, vienlaikus apliecinot, cik būtisks jaunajiem māksliniekiem var būt savlaicīgs atbalsts un ticība viņu potenciālam.