Rīgas Mākslas nedēļa izziņo papildinātu 2026. gada festivāla programmu
No 25. līdz 31. maijam Rīga kļūs par laikmetīgās mākslas satikšanās vietu ikvienam: mākslas entuziastiem, ģimenēm ar bērniem, pilsētas iedzīvotājiem, kā arī viesiem no ārvalstīm. Jau otro reizi norisināsies Rīgas Mākslas nedēļa (Riga Art Week, RAW), starptautisks laikmetīgās mākslas festivāls, kas vienotā pilsētas mēroga programmā apvieno galerijas, muzejus, mākslas centrus un neatkarīgās kultūras iniciatīvas.
Septiņu dienu laikā RAW piedāvās daudzveidīgu programmu ar izstāžu atklāšanām, performancēm, lekcijām, darbnīcām un īpašiem notikumiem vairāk nekā 25 vietās visā Rīgā. Festivāla programma veidota plašai auditorijai, piedāvājot pieejamu un daudzslāņainu laikmetīgās mākslas pieredzi dažādām interesēm un vecuma grupām. Pilna pasākumu programma pieejama festivāla mājas lapā www.rigaartweek.com, kurā RAW apmeklētājiem iespējams reģistrēties uz atsevišķiem pasākumiem.
Galeriju nakts 28. maijā mākslas telpās Rīgā
“Galeriju nakts” (Gallery Late) atgriežas arī 2026. gadā un norsināsies 28.maijā. Vairāk nekā 25 galerijas un muzeji būs atvērti līdz vēlam vakaram, piedāvājot īpašu programmu visā pilsētā. Galerijas ir iespējams apmeklēt bez ieejas maksas. Atsevišķiem pasākumiem nepieciešams iepriekš reģistrēties Rīgas Mākslas nedēļas mājas lapā www.rigaartweek.com.
● Darjas Popolitovas performatīvā darbnīca “3D rotaslietu pareģošana” Signet Bank telpās. Galerijas telpā apmeklētājiem būs iespēja sastapt Serafitu, rotaslietu raganu, kura aicinās piedalīties 3D sesijā, kur digitālā radīšana satiksies ar pareģošanu, un dalībnieki saņems personalizētus lasījumus, balstītus uz viņu pašu izveidotajām 3D formām. Pasākumam nepieciešams iepriekš reģistrēties.
● Rosie Gibbens (UK) performance “To Dust: A Memorial for Robot Vacuum Cleaners” VERDE ofisā. Britu performances māksliniece ironiskā un absurda formā reflektē par cilvēka attiecībām ar ikdienas tehnoloģijām, radot ceremoniālu performanci bojātu robotu putekļsūcēju piemiņai.
● Shana de Villiers “I want to Be Glue!” mākslas telpā “TUR”. Izstādē Šana de Vilīrs pārvērš savu maģisku hibrīdtēlu radīšanas praksi lielformāta instalācijā. Strādājot ar tekstilu, tekstilskulptūru un performanci, viņi veido spilgtu, teatrālu vidi, ko iedvesmojušas Latvijas un Dienvidāfrikas čūsku mitoloģijas.
RAW starptautiskie mākslinieki
RAW programmā īpaši izceļami notikumi, kas piedāvā starptautisku un starpdisciplināru skatījumu uz laikmetīgo mākslu:
● 29. maijs: Cem A. (Vācija) performatīvā diskusija “Double Bind” Dailes teātrī. Berlīnē bāzētais mākslinieks prezentēs formātu, kurā apvienota performances māksla, antropoloģisks pētījums un datu vizualizācija. Diskusijas laikā abu runātāju valoda tiek transkribēta un analizēta reāllaikā, radot vizualizāciju, kas atklāj domāšanas struktūru pārklāšanos vai atšķirības.
● 30. maijs: Tobias Gutmann (Šveice) portretu zīmēšanas akcija “Face-O-Mat” mākslas muzejā “Rīgas Birža”. Starptautiski atzīts publiskās mākslas projekts, kas kopš 2013. gada realizēts vairāk nekā 38 pilsētās visā pasaulē, tostarp “Centre Pompidou” Parīzē un “Art Central” Honkongā. Projekta laikā mākslinieks līdz šim radījis vairāk nekā 5 500 portretu. Portretu zīmēšanas notikums, piemērots arī ģimenēm ar bērniem.
● 30. maijs: Janas Jacukas (Latvija/Nīderlande) performance "HA" mākslas centrā “Noass”. Performancē “HA” mākslinieces balss kļūst par centrālo materiālu, caur kuru tiek pētīti smiekli kā bēgšanas mehānisms.
● 31. maijs: Justinas Semčenkaites (Lietuva) darbnīca “Wearable Manifesto” mākslas muzejā “Zuzeum”. Caur diskusijām, vizuāliem piemēriem un praktisku darbošanos dalībnieki pēta, kā mode var pāriet no pasīvas patērēšanas uz apzinātu pašizpausmi, vienlaikus radot savu Valkājamo manifestu (personisku protesta objektu). Sesija, kas paredzēta modes entuziastiem un ilgtspējai orientētām kopienām, apvieno kritisko domāšanu ar radošu eksperimentēšanu formātā, kas ir gan intelektuāli saistošs, gan praktiski pieredzams.
Pasākumi Rīgas Mākslas nedēļas ietvaros
RAW nedēļas laikā norisināsies arī vairāki spilgti vakara un sadarbības pasākumi, kas veidoti kopā ar festivāla partneriem un neatkarīgām iniciatīvām. Tie paplašina RAW programmas robežas, iezīmējot laikmetīgās mākslas klātbūtni arī pilsētas sociālajā un vakara dzīvē.
● 29.maijs: Festivāls "ĒDENE: Wet Work Over Lap" Kim? Laikmetīgās mākslas centra telpās Hanzas ielā 22. ĒDENE: Wet Work Over Lap iestudē iekāri kā darbu un vienu no visregulētākajām, izsīkušākajām un pastāvīgi nepabeigtajām tā formām, sasaistot slēpto un redzamo, profesionālo un intīmo, skaidro un neviennozīmīgo. Apvienojot instalācijas un performatīvas prakses, izstādes zonas pārtop no vienas funkcionālas vietas citā, iezīmējot atkārtošanos, pārlaidumus un nepārtrauktu darbību laikā. Izstāde nav ieteicama apmeklētājiem līdz 18 gadu vecumam. Nepilngadīgie drīkst apmeklēt izstādi tikai pieaugušo pavadībā.
● 29.maijs: Penthaus Calling Vol. 9 Rocket Bean Roastery, VEF kvartāls. Penthaus Calling ir pasākumu sērija, kas veltīta elektroniskajai mūzikai, apvienojot jaunus un jau atzītus māksliniekus unikālās, rūpīgi izvēlētās norises vietās visā pilsētā. Ieeja tikai ar iepriekš iegādātām biļetēm.
● 30.maijs: “Atrakcija” @ Backdoor Market Home Radošajā Rūpnīcā “Veldze”. Atrakcija pēta trauslo robežu starp bērnības nevainību un pieauguša cilvēka emocionālo realitāti. Darba centrā ir piepūšamā pils - rotaļas, tīrības, fantāzijas un īslaicīgas brīvības simbols. Darbs runā par pāreju no nevainības uz apzināšanos, no brīvības uz struktūru, no līdzdalības uz vērošanu. Pat tad, kad ieeja vairs nav atļauta, bērns cilvēkā nepazūd. Tas paliek mūsos - rotaļīgs, jūtīgs un tīrs - tikai arvien vairāk nošķirts no pasaules, kurā mums ir jādzīvo. Pasākums notiek kā daļa no Backdoor Market Home oficiālās atklāšanas.
● RAW 2026 programmā iekļauts arī performances mākslas festivāls “Starptelpa”, “Rīgas Fotogrāfijas biennāle”, “VV Foundation” starpautisko mākslas profesionāļu viesu programma un citi notikumi.
Šie un daudzi citi pasākumi papildina RAW programmu, piedāvājot daudzslāņainu un pieredzē balstītu skatījumu uz laikmetīgo mākslu pilsētvidē.
Piezīmes medijiem par Rīgas Mākslas nedēļuRīgas Mākslas nedēļa (RAW) ir starptautisks laikmetīgās mākslas festivāls, kura mērķis ir stiprināt Rīgas kā nozīmīga kultūras galamērķa pozīciju Baltijas un Ziemeļeiropas reģionā, vienlaikus veicinot starptautisku sadarbību un kultūras apmaiņu. RAW ir pilsētai nozīmīgs notikums, kas pulcē vietējos un starptautiskos māksliniekus, prezentējot inovatīvus un pārdomas rosinošus darbus, un atklāj Rīgas mākslas ainas dinamisko enerģiju. Veidojot saiknes starp mākslas institūcijām, māksliniekiem un sabiedrību, festivāls nostiprina Rīgas vietu Eiropas kultūras kartē un veicina jaunu sadarbību veidošanos.
Par organizatoriem
“Rīgas Mākslas nedēļu” organizē Latvijas Galeriju Asociācija sadarbībā ar Rīgas investīciju un tūrisma aģentūru. Festivāla programmu veido kultūras un mākslas nozares profesionāļi ar plašu starptautisku pieredzi mākslas projektu vadīšanā:
● Elīna Drāke - Kuratore, augsta līmeņa starptautisku mākslas projektu vadītāja. Galerijas ASNI līdzdibinātāja un vadītāja, Latvijas Galeriju Asociācijas līdzdibinātāja.
● Tīna Pētersone - Neatkarīgā kuratore, kādreizējā biennāles Performa (ASV) producēšanas koordinātore, šobrīd radošā producente projektā Liepāja 2027.