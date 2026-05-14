Šlesera "Latvija pirmajā vietā" nav uzrunāta valdības veidošanai, atzīst partijas Saeimas frakcijas vadītāja Liepiņa
Opozīcijā esošā partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) nav oficiāli uzrunāta iesaistīties jaunas valdības veidošanā un gaida piektdien paredzētās sarunas pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča, aģentūrai LETA pauda LPV Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Linda Liepiņa.
Komentējot premjeres Evikas Siliņas (JV) demisiju, Liepiņa izteicās - "labāk vēlu nekā nekad".
Vaicāta, vai LPV kāds uzrunājis iesaistīties jaunas valdības veidošanā, Liepiņa atbildēja, ka "tik, cik neformāli, bet īsti nē". Viņa atzina, ka LPV gaida piektdienas sarunas pie prezidenta.
Liepiņa skaidroja, ka svarīgi dzirdēt prezidenta redzējumu par izveidojošos situāciju, to, kas ir, viņaprāt, aktuālie jautājumi, kas jārisina. "Mani interesē tieši prezidenta redzējums, ņemot vērā, ka viņš ir bijis diezgan kluss šajā situācijā, lai gan ir reizes, kad viņš savu viedokli ir izteicis daudz skaidrāk," teica politiķe.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Nacionālā apvienība (NA), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Apvienotais saraksts" (AS) ceturtdien konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības veidošanā, par to paziņoja NA līdere Ilze Indriksone. Viņa norādīja, ka partijas piektdien ar savu redzējumu dosies pie Valsts prezidenta Rinkēviča un ir gatavas ātri veidot valdību. Lielā mērā tas būs atkarīgs no potenciālo partneru gatavības sadarboties. Pēc tikšanās plānots runāt ar JV, kuru partijas redz kā iespējamu partneri, savukārt "Progresīvie" un LPV sadarbībai netiek apsvērti.
AS frakcijas vadītājs Edgars Tavars norādīja, ka pirmā tikšanās bijusi konstruktīva un sarunas tiks turpinātas par darāmajiem darbiem, īpaši drošību, ekonomiku un budžetu. Viņš uzsvēra, ka jaunā budžeta izstrādi nevajadzētu atlikt.
Tavars atzina, ka vienošanās par premjera kandidātu un amatu sadalījumu vēl nav, un skaidrība varētu rasties pēc konsultācijām ar prezidentu. AS savu premjera kandidātu plāno izvirzīt drīzumā, vienlaikus turpinot vērtēt iespējamo balsu nodrošinājumu un citu partneru iesaisti, tostarp daļēju JV līdzdalību.
NA ir 12 deputāti, AS - 13, ZZS - oficiāli 16, bet praktiski līdz 18 balsīm, tāpēc vairākumam nepieciešams vēl viens partneris.
Jauns.lv jau vēstīja, ka premjere Evika Siliņa (JV) nolēmusi demisionēt, bet KNAB aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS) un Valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu. "Progresīvie" aicinājuši sākt konsultācijas par jaunu valdību, uzskatot, ka esošā koalīcija zaudējusi rīcībspēju.