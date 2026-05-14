Atvērts līdz šim energoefektīvākais “Maxima XX” veikals Rīgā
“Maxima Latvija” šodien, 14. maijā, Purvciemā, Stirnu ielā 25, atklāj jaunu “Maxima XX” veikalu, kurā investēti vairāk nekā 7,5 miljoni eiro un radītas 48 jaunas darba vietas.
Rūpējoties par klientu un apkārtējo iedzīvotāju ērtībām, labiekārtota veikala apkārtējā teritorija, kā arī veikti nozīmīgi infrastruktūras uzlabojumi, tostarp pārbūvēts Stirnu un Pūces ielu krustojums satiksmes plūsmas uzlabošanai, kā arī izveidotas papildu gājēju pārejas. Veikalā īpaša vērība pievērsta ilgtspējīgiem risinājumiem, kā rezultātā saņemts A klases energosertifikāts, tādējādi šim veikalam kļūstot par ilgtspējīgāko “Maxima” veikalu Rīgā.
“Jaunā veikala atklāšana Purvciemā mums ir īpaši nozīmīgs notikums, jo tas norisinās “Maxima” 25. jubilejas gadā un vienlaikus iezīmē jau 172. veikalu Latvijā. Šajā veikalā esam īpaši domājuši par ilgtspējīgiem risinājumiem, kas ļauj ietaupīt ilgtermiņā un ietaupītos resursus novirzīt zemu cenu nodrošināšanā klientiem. Kopumā jaunais veikals veidots kā ērts un mūsdienīgs iepirkšanās galamērķis Purvciema un apkārtnes iedzīvotājiem, būtisku uzmanību veltot sortimentam, lai nodrošinātu plašu ikdienā nepieciešamo preču pieejamību vienuviet. Tāpat arī īpaša uzmanība pievērsta svaigās pārtikas piedāvājumam – dārzeņiem, augļiem, gaļai un piena produktiem. Sortimentu papildina arī virkne mūsu pašu ražotie “Meistara Markas” gardumi,” stāsta “Maxima Latvia” tirdzniecības direktore Arta Evelīna Timermane.
Veikalā ieviesti mūsdienīgi un ilgtspējīgi tehnoloģiskie risinājumi, kas ļaus efektīvi pārvaldīt ēkas ekspluatāciju, samazināt energoresursu patēriņu un nodrošināt augstu energoefektivitāti, ko apliecina ēkai piešķirtais A klases energosertifikāts. Veikalā apkurei un karstā ūdens uzsildīšanai izmantos siltumu, kas rodas dzesēšanas iekārtu darbības laikā. Tāpat ēkā ierīkota ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanu un energoefektīvs LED apgaismojums.
Jaunā veikala kopējā platība pārsniedz 2700 m². Lielāko ēkas daļu aizņems moderna un plaša tirdzniecības zāle ar daudzveidīgu sortimentu un ērtām norēķinu iespējām 16 kasēs, tostarp 12 pašapkalpošanās kasēs, pārējā daļa – noliktavai un darbinieku ērtībām. Domājot par pilsētnieku mobilitāti, pie veikala izbūvētas novietnes 58 velosipēdiem, kā arī 85 autostāvvietas. Papildus atjaunots segums 45 blakus esošajām stāvvietām, kā arī paredzēta vieta divu elektroauto uzlādes staciju izbūvei tuvākajā nākotnē. Padomāts arī par mājdzīvniekiem – ierīkotas divas novietnes, kur iepirkšanās laikā ērti un droši atstāt savu ģimenes mīluli.
Būvdarbus veikala būvniecībā veica SIA “Bukoteks”, būvdarbu uzraugs SIA “Alteh building”, būvprojekta autors un autoruzraugs – SIA “Dual arhitekti”.