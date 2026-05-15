35 gadi, kas mainījuši skatījumu uz redzi
No akadēmiskas idejas līdz vienam no nozares līderiem Baltijā
Ir uzņēmumi, kuru stāsts sākas ar biznesa plānu, un ir tādi, kuru pamatos ir zināšanas, nepieciešamība un vēlme attīstīt nozari. Vision Express gadījumā sākums meklējams Latvijas Universitātē – 1992. gadā, kad tika izveidota optometrijas studiju programma, tolaik viena no retajām Eiropā.
Praktiskās pieredzes trūkums jaunajiem speciālistiem kļuva par impulsu rīcībai. Tā tapa Latvijas Universitātes Optometrijas centrs – vieta, kur studenti varēja ne tikai mācīties, bet arī praktizēt. Laika gaitā šis centrs kļuva par pamatu OC VISION grupai, kas tagad pārstāv Vision Express zīmolu Baltijā.
Būtisks pavērsiens notika brīdī, kad tika iegūta Vision Express licence, – pirmais starptautiskais optikas zīmols Latvijā. 2002. gadā uzņēmums paplašināja darbību, iegādājoties veikalus Latvijā un Lietuvā, tādējādi izveidojot stabilu Baltijas mēroga tīklu. Tas nozīmēja ne tikai izaugsmi, bet arī jaunu kvalitātes latiņu klientu apkalpošanā.
Kad redze satiekas ar tehnoloģijām un stilu
Trīsdesmit piecu gadu laikā optikas nozare piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas. Agrāk brilles lielākoties tika uztvertas kā nepieciešamība, bet tagad tās kļuvušas par personības daļu. Tās papildina stilu, akcentē individualitāti un vienlaikus risina redzes vajadzības.
Attīstījušās arī tehnoloģijas. Redzes pārbaude kļuvusi precīzāka, diagnostikas iespējas – plašākas, briļļu lēcas ir daudzfunkcionālas un pielāgojamas dažādiem dzīves scenārijiem. Mūsdienu klientam svarīga ir ne tikai redzes korekcija, bet arī komforts – darbā pie ekrāna, vadot auto vai aktīvā ikdienā.
Pēdējos gados redzes aprūpe arvien biežāk tiek skatīta plašākā kontekstā. Vision Express pakāpeniski attīstījis arī dzirdes aprūpes virzienu, piedāvājot profesionālas pārbaudes un risinājumus. Šī pieeja balstās vienkāršā, bet būtiskā izpratnē – redze un dzirde kopā nodrošina pilnvērtīgu dzīves kvalitāti.
Pieredze, kurā galvenais ir cilvēks
Neraugoties uz tehnoloģiju attīstību, Vision Express uzmanības centrā joprojām ir cilvēks – gan speciālists, gan klients. Redzes pārbaudes veic sertificēti optometristi, kuri ne tikai nosaka dioptrijas, bet arī izvērtē acu veselību kopumā.
Šī ir pieeja, kas balstās profesionalitātē un uzticībā. Klients saņem ne tikai pakalpojumu, bet arī skaidrojumu, padomu un pārliecību par izvēlēto risinājumu.
Vide, kas maina pieredzi
Arī veikalu koncepts pēdējos gados piedzīvojis pārmaiņas. Kopš 2019. gada Vision Express attīstījis jaunu pieeju telpai – atvērtu, pārskatāmu un viegli uztveramu. Veikali veidoti tā, lai klients varētu brīvi orientēties, apskatīt sortimentu un justies ērti.
Katrs veikals piedāvā plašu briļļu un saulesbriļļu izvēli – vairāk nekā 1200 modeļu –, kā arī modernus optometrijas kabinetus un kontaktlēcu zonas. Šo pieeju spilgti apliecina jaunākie veikali Rīgā – t/c Akropole Alfa, Spice un Domina Shopping, kur estētika apvienota ar funkcionalitāti.
Attīstība kā nepārtraukts process
“2025. gads mums ir bijis stratēģisku lēmumu un pārliecinošas izaugsmes laiks. Veiksmīga obligāciju emisija un vērienīgas investīcijas redzes un dzirdes centru tīkla attīstībā un digitalizācijā ir ļāvušas ne tikai nostiprināt mūsu pozīcijas tirgū, bet arī pacelt redzes un dzirdes korekcijas nozares standartus jaunā līmenī. Mēs investējam inovācijās, kas ilgtermiņā veicina visas nozares attīstību un uzlabo klientu pieredzi, jo ticam, ka uzņēmuma ilgtspēja balstās spējā nepārtraukti pilnveidoties un sniegt labāko mūsu klientiem un sadarbības partneriem. Paveiktais ir kā garantija stabilai izaugsmei arī nākotnē,” saka OC VISION valdes loceklis Toms Dzenis.
Svētki kā atgādinājums par būtisko
Maija beigās Vision Express atzīmēs 35 gadu jubileju. Tas ir brīdis atskatīties uz paveikto, bet vienlaikus arī iespēja pievērst uzmanību sev – pārbaudīt redzi vai dzirdi, izvēlēties jaunas brilles un iepazīt jaunākos risinājumus.
Jo redzēt skaidri un dzirdēt pilnvērtīgi nozīmē dzīvot labāk.