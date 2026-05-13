Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt attēlā redzamo personu saistībā ar Patversmes ielā 26, Rīgā, īstenoto Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta pirmās daļas pārkāpumu.
Proti, sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, informē likumsargi.
Par šo pārkāpumu fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 50 līdz 750 eiro, savukārt juridiskai personai – no 250 līdz 1500 eiro.
Atpazīšanas gadījumā aicina informēt policiju pa tālruni 67105725 vai 26303966.
