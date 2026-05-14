No konveijera Zviedrijā noripo pirmais elektriskais Volvo EX60
Jaunais Volvo EX 60 patiesi ir pirmais elektriskais pilnizmēra SUV, kas ražots Volvo dzimtenē. Citus elektriskos Volvo ražo vai nu citur Eiropā vai pat aiz okeāna - ASV.
Tas ir arī pirmais Volvo modelis, kura ražošanā tiks izmantota megacasting jeb lielizmēra detaļu presēšanas tehnoloģija. Grīdas aizmugurējā sekcija, kas iepriekš sastāvēja no vairākiem simtiem detaļu, jaunajā Volvo presēšanas cehā tiek izgatavota vienā gabalā no alumīnija. Katras divas minūtes līniju atstāj jauna pusgrīda, kas ir ievērojami vieglāka par tradicionālo konstrukciju.
Durvju rokturi EX60 nemaz nav. To vietā ir ļipiņas sānstikla apakšmalā. Ziemeļvalstu automašīnai netipisks risinājums. Atkarībā no jaudas, Volvo EX60 saucas P6, P10 vai P12. Elektriskā jauda ir no 374 līdz pat 680 zirgspēkiem. Elektromobilī izmantota 800 voltu elektriskā platforma. Tā paver ne vien jaudīgas un ātras uzlādes iespējas, bet arī rekordlielu sniedzamību - līdz pat 800 km. Automašīnas cena ir no 63 670 eiro. Par jauno Volvo EX60 vēl tiks runāts daudz, sevišķi pēc tam, kad izdosies ar to pabraukt. Spriežot pēc tā, kur un kā tas izgatavots, EX60 būs viens varens Volvo.