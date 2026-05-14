Atvadīšanās no Vijas Vētras notiks 24. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā
2026. gada 24. maijā no pulksten 12.00 līdz 15.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notiks atvadīšanās no Vijas Vētras – latviešu dejotājas, horeogrāfes, pedagoģes un mākslinieces, sievietes – leģendas, kura mūžībā devās 2026. gada 11. aprīlī 103 gadu vecumā, Ņujorkā, Amerikas Savienotajās valstīs. Sekojot mākslinieces vēlmei atdusēties dzimtenē, viņas pelni tiks guldīti Rīgas Meža kapu Mākslinieku kalniņā.
Godinot Viju Vētru — dejotāju, kuras dzīve bija ceļš, gaisma un nepārtraukta atgriešanās, Vijas Vētras FONDS aicina uz atvadu sarīkojumu ar deju, dzejas un muzikālajiem veltījumiem. Atvadu laikā, 24. maijā no pulksten 12.00 līdz 15.00 Lielajā zālē tiks veidota ziedu mandala kā pateicība par mūžu, kas izdejots ar ziedošu sirdi. Kā Vijas Vētras kustībā — arī kopīgi veidotajā mandalā katrs zieds būs nozīmīgs un kā pateicība par dzīvi, kas iedvesmoja un turpina iedvesmot.
24. maijā no pulksten 11.00 līdz 19.00 un 25. maijā no pulksten 9.00 līdz 12.00 Rīgas Latviešu biedrības namā ikvienam būs pieejama ierakstu grāmata, kurā Vijas Vētras draugi, laikabiedri, talanta cienītāji aicināti atstāt piemiņas vārdus.
Jau ziņots, ka aprīļa sākumā 103 gadu vecumā mūžībā devās latviešu un indiešu sakrālās dejas dejotāja un pedagoģe Vija Vētra.