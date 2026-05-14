Saeima atjauno deputāta mandātu Sprūdam
Saeima ceturtdien atbalstīja bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) deputāta mandāta atjaunošanu.
Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saeimas deputāta mandātu zaudēs Selma Teodora Levrence (P).
Kā ziņots, lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.
Līdz ar premjeres paziņojumu par Sprūda atbrīvošanu no amata samilza konflikts starp "Jauno vienotību" un "Progresīvajiem", kas faktiski noveda pie valdošās koalīcijas iziršanas.
Opozīcijas politiķi patlaban strādā, lai jau ceturtdien varētu notikt Saeimas balsojums par neuzticības izteikšanu Siliņai. Apvienotais saraksts jau vāc parakstus Siliņas valdības demisijai. Savukārt premjere plkst. 10.30 Ministru kabinetā sniegs paziņojumu medijiem.