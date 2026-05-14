JV Saeimas frakcijas vadītājs: šobrīd nav pamata runāt par jaunas valdības izveidi
Šobrīd nav pamata runāt par jaunas valdības izveidi, jo esošā premjere joprojām ir amatā un nevienam politiskajam spēkam nav dots mandāts sākt oficiālas sarunas par jebkādas koalīcijas izveidi, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" norādīja Jaunās vienotības (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Tā viņš atbildēja uz jautājumu, vai JV redz jēgu sākt runāt par sadarbību ar opozīcijā esošo Apvienoto sarakstu (AS), kas publiski paudusi, ka sadarbotos ar JV, bet ne esošās premjeres Evikas Siliņas vadībā.
Jurēvics pauda, ka kandidatūru saukšana šajā situācijā nav nopietna, bet parāda, kāda nestabilitāte ir radusies.
"Diemžēl gan opozīcija līksmo, gan daudzi citi, bet valstī mums šāda nestabilitāte nav vajadzīga," viņš teica.
Jurēvics arī pauda viedokli, ka Ministru prezidentei patlaban nav pamata atkāpties, tomēr tas ir viņas pieņemams lēmums.
Kā ziņots, valdības koalīcijā ietilpstošie "Progresīvie" aicinājuši Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi un Saeimā mudinās opozīcijas spēkus balsot par Siliņas valdības demisiju. Pēc tikšanās ar Siliņu "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs teica, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas - Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Vaicāts, kāpēc "Progresīvie" paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka "Progresīvajiem" ir deviņi deputātu mandāti, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.
Prezidents piektdien tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām.
Konflikts starp premjeres pārstāvēto JV un "Progresīvajiem" samilza svētdienas vakarā pēc Siliņas paziņojuma par aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) atbrīvošanu no amata vienlaikus ar viņa paša paziņojumu par atkāpšanos. Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.
Opozīcijas politiķi patlaban strādā, lai jau ceturtdien varētu notikt Saeimas balsojums par neuzticības izteikšanu Siliņai. AS jau vāc parakstus Siliņas valdības demisijai.
Vienlaikus Nacionālā apvienība (NA) ceturtdien uz sarunu par jaunas valdības veidošanu aicinājusi līdzšinējās koalīcijas dalībnieci Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un opozīcijā esošo AS, aģentūrai LETA atzina NA valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Deputāte norādīja, ka tikšanās varētu notikt ceturtdienas pēcpusdienā.
Viņa norādīja, ka JV šobrīd uz tikšanos nav aicināta. "Šobrīd uzrunājām AS un ZZS uz pirmo sarunu, jo tie ir mūsu tuvākie sadarbības partneri," teica Indriksone, norādot, ka JV vadītā valdība šobrīd formāli nav demisionējusi.
AS deputāts, politiskā spēka valdes līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) ceturtdien intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" pieļāva, ka jaunās valdības kodolā varētu būt patlaban Saeimas opozīcijā esošie AS un NA un, iespējams, arī esošās koalīcijas partneris ZZS.
Smiltēns atzina, ka vairākumam ir nepieciešams ceturtais partneris un tā varētu būt JV, bet pie nosacījuma, ka "tā vairs nav Evika Siliņa un tā vairs nav JV, kas vada nākamo valdību".
Šī Saeimas sasaukuma sākumā AS bija iebildumi pret kopīgu darbu ar ZZS, bet vēlāk šādas "sarkanās līnijas" tika padzēstas, paužot, ka JV "normalizējusi" sadarbību ar ZZS. NA frakcijā pašlaik ir 12 deputāti, AS - 13, bet ZZS - oficiāli 16, bet partija rēķinoties ar 18 balsīm, tātad bez ceturtā partnera vairākumu nodrošināt nav iespējams. Iepriekš Saeimā bijuši arī balsojumi, kur šī trijotne balsojusi kopā ar "Latvija pirmajā vietā", šādos gadījumos pamatā "Progresīvajiem" veltot kritiku ZZS par nebalsošanu kopā ar līdzšinējo koalīciju.