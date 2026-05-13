Ukraina gatava sūtīt ekspertus Latvijas pretgaisa aizsardzības stiprināšanai
Latvijai un Ukrainai jāpadziļina sadarbība aizsardzības jomā, uzsvēra Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš trešdien NATO austrumu flanga valstu (B9) un Ziemeļvalstu samita laikā Bukarestē, Rumānijā, tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Kā informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, divpusējās tikšanās laikā Latvijas un Ukrainas prezidenti apsprieda atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju, sadarbības padziļināšanu starp Latviju un Ukrainu aizsardzības jomā, kā arī Ukrainas iespējamo ieguldījumu Latvijas pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšanā.
Latvijas prezidents uzsvēra Latvijas atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju, apliecinot Latvijas gatavību turpināt militāro un praktisko palīdzību Ukrainai, kā arī atbalstu Ukrainas eiroatlantiskajai integrācijai un reformu procesam. Vienlaikus Rinkēvičs atzīmēja, ka Latvija ir ieinteresēta padziļināt sadarbību ar Ukrainu aizsardzības jomā, veicinot sadarbību starp abu valstu aizsardzības industrijām.
Latvijas prezidents akcentēja, ka Ukrainas militārās spējas un augošā aizsardzības industrija ir būtiska Latvijas un visas Eiropas drošībai. Viņš uzsvēra, ka Ukrainas ražotais bruņojums un bezpilota lidaparāti ir pārbaudīti un sevi apliecinājuši kaujas laukā.
"Latvijas interesēs ir padziļināt sadarbību ar Ukrainu aizsardzības jomā, pārņemot Ukrainas pieredzi aizsardzības industrijas attīstīšanā un integrēšanā bruņotajos spēkos, kā arī veidojot sadarbību starp abu valstu aizsardzības industrijām," pauda Rinkēvičs.
Latvijas prezidents sevišķi uzsvēra Ukrainas attīstītās pretdronu spējas un novērtēja Ukrainas gatavību nosūtīt savus ekspertus uz Latviju, lai sniegtu ieguldījumu Latvijas pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšanā.
Rinkēvičs klāstīja, ka Krievijas agresijas dēļ Ukraina mērķtiecīgi vēršas pret Krievijas militārajiem objektiem un enerģētikas sektoru, kas finansē Krievijas kara mašinēriju. Viņš sprieda, ka, pieaugot uzbrukumu intensitātei, aizvien biežāk Latvijā notiek dronu incidenti.
"Novērtējam Ukrainas gatavību nosūtīt ekspertus uz Latviju, kas sniegtu ieguldījumu Latvijas pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšanā. Vienlaikus aicinām rast tehniskus risinājumus, kā mazināt Ukrainas bezpilotu lidaparātu radītos riskus gadījumos, kad Krievijas elektroniskās karadarbības ietekmē pār tiem tiek zaudēta kontrole," atzīmēja Latvijas prezidents.