Pirmo reizi Latvijā varēs iepazīt leģendārā Itālijas Faencas keramikas muzeja kolekciju
No 2026. gada 30. maija līdz 23. augustam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā pirmo reizi Latvijā varēs iepazīt pasaulē ievērojamā un leģendārā Faencas keramikas muzeja īpaši Rīgai atlasīto kolekciju, kas atklāj jaunu kultūras perspektīvu ne tikai Itālijas mērogā, bet arī starptautiski.
Izstāde “Apsēstība: 50 gadi Itālijas keramikā” atspoguļo Itālijas laikmetīgās keramikas attīstību no pēckara gadiem līdz mūsdienām. Tā izgaismo Itālijas unikālo devumu vienā no daudzpusīgākajiem vizuālās mākslas medijiem – keramikā, kur savijas tēlniecība, dizains un materialitāte. Apkopojot 50 autoru darbus, ekspozīcija sniedz ieskatu nozares attīstībā pusgadsimta garumā – no pionieriem līdz spilgtākajiem 21. gadsimta meistariem.
Koncepts balstīts idejā par radošo “apsēstību” – intensīvu un kaislīgu keramikas izpēti, kas raksturo mākslinieku praksi. Šis mākslas veids šobrīd kļuvis par pieprasītu starpdisciplināru izteiksmes līdzekli, kas rosina sabiedrībā diskusijas par svarīgiem jautājumiem un vienlaikus iedvesmo gan māksliniekus, gan skatītājus. Izstāde pārsteidz ar inovatīvām idejām, neierastām formām un oriģināliem tehniskajiem risinājumiem.
Apmeklētājiem būs iespēja ieraudzīt krāšņus, formās bagātīgus Itālijas keramikas meistardarbus. Izstādi ievada Lučo Fontanas (Lucio Fontana), Fausto Meloti (Fausto Melotti) un Leončillo Leonardi (Leoncillo Leonardi) poētiski niansētās kompozīcijas, kam seko 20. gadsimta 70. un 80. gadu skulpturālie eksperimenti. Tāpat ekspozīcijā pārstāvētas dažādas laikmetīgās prakses, tostarp “Bertozzi & Casoni”, Salvatores Arančo (Salvatore Arancio) un Alesandro Roma (Alessandro Roma) veikums.
Atsevišķa sadaļa veltīta jaunajiem autoriem, kuru sniegums spēj mainīt mūsu viedokli par keramiku, rādot to kā dinamisku un aktuālu laikmetīgās mākslas valodas izteicēju. To vidū ir Marko Čeroni (Marco Ceroni), kurš izzina subkultūras un savos darbos izmanto pilsētas nomalēs atrastus objektus, radot jaunus, filozofiski piesātinātus vizuālus tēlus. Interpretējot urbānās vides scenārijus, viņš piedāvā futūristisku un fragmentētu mūsdienu sabiedrības redzējumu. Studijas “Formafantasma” objekti izceļas ar zinātnē balstītu daudzveidīgu materiālu izpēti un uzsver dizaina būtisko lomu ekoloģijā, sociālajā vidē, politikā un vēstures nākotnes perspektīvā.
Izstāde Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM) notiek Latvijas Keramikas biennāles starpsezonas programmā sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās keramikas centru un Faencas Starptautisko keramikas muzeju (Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, MIC). Tās mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu un iepazīstināt Latvijas auditoriju ar nozīmīgiem procesiem pasaules keramikas mākslā.
Faencas Starptautiskais keramikas muzejs dibināts 1908. gadā un glabā vairāk nekā 60 000 priekšmetu kolekciju – no senatnes līdz mūsdienām. Muzeja krājumā atrodami pasaulslavenu mākslinieku, piemēram, Pablo Pikaso, Anrī Matisa, Marka Šagāla, Fernāna Ležē, Alberto Burī un Lučo Fontanas darbi. Varam lepoties, ka ekspozīcijā pārstāvēti arī Latvijas keramiķi – Faencas biennāļu laureāti – Pēteris Martinsons, Andris Vēzis un Juris Bergins. 2011. gadā Faenca tika iekļauta UNESCO Radošo pilsētu tīklā, izceļot tās keramikas tradīcijas.
Izstādes kuratori ir Faencas Starptautiskā keramikas muzeja vadītāja Klaudija Kazāli (Claudia Casali) un Latvijas Laikmetīgās keramikas centra pārstāvji Valentīns Petjko un Aivars Baranovskis. Viņu kopdarbs piedāvā niansētu skatījumu uz keramikas medija daudzveidīgajām izpausmēm mūsdienu mākslā.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs turpina radošu sadarbību ar Latvijas Laikmetīgās keramikas centru, organizējot starptautiskas izstādes. Iepriekšējos gados muzejā notikušas tādas nozīmīgas skates kā 3. Baltijas laikmetīgās keramikas biennāle “Creo Ergo Sum” (2021) un Dienvidkorejas mūsdienu keramikas izstāde “Pašterapija” (2024).
Paralēli izstādei apmeklētājiem tiek piedāvāta plaša pavadošā programma: jūnijā un jūlijā notiks Vasaras skola bērniem, sarunas ar projekta autoriem par Faencas Starptautiskā keramikas muzeja kolekciju, Itālijas keramikas tradīcijām un izpausmēm mūsdienu mākslā, bet augustā noritēs ikgadējais DMDM informatīvais seminārs pedagogiem.