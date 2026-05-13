Traģēdija Jēkabpilī: tiesās uzņēmēju, kura nolaidības dēļ tirdzniecības centrā eksplodēja apkures katls un gāja bojā cilvēks
Prokuratūra nodevusi Zemgales rajona tiesai krimināllietu pret uzņēmēju par 2024. gadā notikušo traģisko apkures katla sprādzienu Jēkabpils tirdzniecības centrā "Atpūta".
Neminot personas vārdu, prokuratūrā informēja, ka vīrietis apsūdzēts par to, ka tīši pārkāpa ugunsdrošības noteikumus, būdams persona, kura ir atbildīga par šo noteikumu ievērošanu, izraisot smagas sekas. Aģentūrai LETA zināms, ka apsūdzētais ir Māris Ziemelis.
Vīrietis, kāda uzņēmuma vadītājs un vienīgais valdes loceklis, tādējādi arī persona, kura ir atbildīga par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, tīši pārkāpa ugunsdrošības noteikumos noteikto, proti, tīši nenodrošināja uzņēmumam piederošā tirdzniecības centra "Atpūta" apkurei izmantojamā cietā kurināmā apkures katla, apkures sistēmas un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaudes veikšanu reizi piecos gados.
Turklāt apsūdzētais, pretēji noteikumiem, mainot apkurei izmantojamo cietā kurināmā apkures iekārtu, tas ir, pievienojot apkures sistēmai paštaisītu cietā kurināmā apkures katlu un sākot tā ekspluatāciju, tīši nenodrošināja katla un apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtēšanu, lai noteiktu tā atbilstību būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām.
Apsūdzētais arī nenodrošināja apkurei izmantojamās sistēmas uzturēšanai nepieciešamo profilaktisko pasākumu veikšanu un radušos bojājumu - ūdens sūces, sistēmas aizkaļķošanās, korozijas - novēršanu un turpināja tās izmantošanu.
Apsūdzētā pieļauto tīšo ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu rezultātā apkurei izmantojamajā apkures sistēmā samazinājās vai pilnībā apstājās siltumnesēja cirkulācija, radot pārkarsēta tvaika koncentrācijas virsspiedienu, kura iedarbības rezultātā notika paštaisītā cietā kurināmā apkures katla eksplozija ar tai sekojošu ugunsgrēku.
Sprādziena rezultātā notikuma vietā esošā persona guva smagus, dzīvībai bīstamus miesas bojājumus, kas ir tiešā cēloniskā sakarībā ar viņa nāves iestāšanos. Tādējādi apsūdzētā pieļautie tīšie ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi izraisīja smagas sekas - cilvēka nāvi, secinājusi prokuratūra.
"Jekabpilslaiks.lv" gadu pēc traģēdijas ziņoja, ka saskaņā ar zemesgrāmatas informāciju ēka tobrīd piederēja uzņēmumam SIA "GFF". "Firmas.lv" informācija liecina, ka Ziemelis bija uzņēmuma "GFF" valdes loceklis laikā no 2010. gada līdz 2024. gada februārim.
Jau vēstīts, ka 2024. gada 17. janvāra rītā Jēkabpilī, uzsprāgstot apkures katlam, tirdzniecības centrā "Atpūta" sprādziena rezultātā gāja bojā cilvēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg sadzīves mantas ēkas pagrabstāvā 15 kvadrātmetru platībā un ir izveidojies spēcīgs sadūmojums. Pārmeklējot ēku, atrasts bojāgājušais, kā arī konstatēti ēkas konstrukciju bojājumi. Ugunsgrēkā dzīvību zaudēja tirdzniecības centra darbinieks - kāds 1969. gadā dzimis vīrietis.