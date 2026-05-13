"Valstis rekordlielā ātrumā izmanto naftas krājumus!" brīdina Starptautiskā enerģētikas aģentūra
Valstis rekordlielā ātrumā izmanto savus naftas krājumus un stratēģiskās rezerves, ņemot vērā plašos piegāžu traucējumus, ko radījusi karadarbība Tuvajos Austrumos, paziņojusi Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA).
"Rezervju straujā sarukšana ilgstošo piegāžu traucējumu dēļ varētu izraisīt cenu kāpumu nākotnē," brīdina aģentūra. IEA skaidro, ka naftas krājumi pasaulē aprīlī samazinājās vēl par 117 miljoniem barelu pēc 129 miljonu barelu krituma martā.
Irāna faktiski bloķējusi stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu kopš kara sākuma 28. februārī, kad ASV un Izraēla sāka gaisa triecienus Irānā. Līdz tam pa Hormuza šaurumu notika piektdaļa pasaules jēlnaftas pārvadājumu.
11. martā IEA dalībvalstis, to vidū arī Latvija, vienojās laist tirgū 400 miljonus barelu naftas no stratēģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, ko izraisījis karš Tuvajos Austrumos. No šīm rezervēm izmantoti jau aptuveni 164 miljonu barelu naftas.
Pasaulē pieaug bažas par naftas piegāžu deficītu, un aviokompānijas jau brīdinājušas par iespējamu aviācijas degvielas trūkumu, ja piegāžu problēmas turpināsies.