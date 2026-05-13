Šlesers atvainojies Liānai Langai par viņas apmelošanu
Partijas “Latvija pirmajā vietā” līderis Ainārs Šlesers publiski atvainojies publicistei Liānai Langai (NA) par nepatiesas informācijas izplatīšanu.
"Es, Ainārs Šlesers, atsaucu savu iepriekš publicēto ierakstu par Liānu Langu - “Tipiska PSRS laika provokātore, čekas aģente!”, kā patiesībai neatbilstošu un godu un cieņu aizskarošu. Atvainojos Liānai Langai par šo nepatieso ziņu izplatīšanu," sociālajos tīklos norāda Šlesers.
Tikmēr pati Langa mikroblogošanas vietnē "X" atklāj, ka "tiesa pirmajā instancē apmierinājusi viņas prasību pret Šleseru un nozīmējusi, ka politiķim jādzēš vietnē "X" savi apmelojumi par viņu, kā arī viņam publiski jāatvainojas un jākompensē tiesas izdevumi". "Ņemiet vērā, ka Latvija ir tiesiska valsts un jūs nevarat otru cilvēku apliet ar mēsliem tikai tāpēc, ka jums patīk publiski gvelzt pirms vēlēšanām vai citā laikā!" pauda publiciste.
Abu konfliks iesākās 2024. gada decembrī, kad Šlesers, paužot neapmierinātību ar Langas aktivitātēm, nodēvēja viņu par "čekas aģenti". Tā kā tiesas procesā politiķis nespēja sniegt pierādījumus, kas apliecinātu viņa apgalvojumus, tiesa apmierināja Langas prasību.