Rundāles pils goda pagalmā jau otro reizi pulcēsies Latvijas vadošie vīndari
30. maijā Rundāles pils goda pagalmā norisināsies otrie Latvijas vīndaru svētki Rundāles pilī. Turpinot pērn aizsākto tradīciju, pasākums no plkst. 11.00 līdz 15.00 vienuviet pulcēs vadošos vīna darītājus no visas Latvijas, aicinot iepazīt garšu daudzveidību pils atmosfērā.
Pirmie Vīndaru svētki pērn apliecināja interesi par pašmāju vīndarīšanas kultūru, pulcējot vairāk nekā 10 vadošās darītavas. Šogad svētki atgriežas ar mērķi vēl vairāk nostiprināt Bauskas novada un visas Zemgales pozīcijas kā pievilcīgu un kvalitātē balstītu gardēžu tūrisma galamērķi.
Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja:
• Atklāt Latvijas vīndarīšanas tradīcijas: no klasiskiem vīnogu vīniem līdz augļu un ogu meistardarbiem, ko prezentēs paši vīndari;
• Mācīties no nozares autoritātēm: vīnziņi Jānis Kaļķis un Madara Kapzema vadīs meistarklases, atklājot ēdienu un dzērienu saderības nianses, kā arī vīna viktorīnu;
• Izbaudīt svētku noskaņu: par patīkamu muzikālo fonu Rundāles pils goda pagalmā rūpēsies mākslinieks Žoržs Siksna;
• Nogaršot vietējos labumus: līdzās vīndariem savu produkciju – sierus, uzkodas un citus gardumus – piedāvās Bauskas un kaimiņu novadu ēdinātāji un siera radītāji.
"Pirmie svētki parādīja, ka Rundāles pils vide ir ideāli piemērota, lai izceltu mūsu vīndaru meistarību. Šī ir lieliska iespēja iepazīt Latvijas vietējos ražotājus un viņu radītos produktus, vienlaikus baudot izcilo baroka pērli un tās ziedošo dārzu. Esam gandarīti, ka šis pasākums kļūst par tradīciju, kas apvieno kultūrvēsturisko mantojumu ar mūsdienu Latvijas garšām,” uzsver Ričards Ivanovs, Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības valdes priekšsēdētājs.
Svētkos piedalās Latvijas Vīna Tūres Dalībnieki: Aizputes Vīna Darītava (SIA Aizputes vīna darītava, Mārtiņš Sants); Cremon vīna darītava (IK Cremon 6, Jānis Mikāns); Durbes Veltes (SIA Evi&Jo, Evija Kopštāle); ELKU Vīna Darītava (SIA Lubeco, Dzintars Silgals); Kaimiņmuižas vīna darītava (SIA Kaimiņmuiža, Līga Vaivade-Kalnmeiere); Kužums winery (SIA Sia Vīna-Oga, Gatis Kužums); Līgatnes vīna darītava (SIA Līgatnes vīna darītava, Ainārs Vanags); Mazburkas (SIA Mazburkas, Gunta Niedra); Spilves vīna darītava (SIA Brīvdienu māja Spilves, Andrejs Dobelis); Tērvetes vīni (SIA Tērvetes veltes, Sandris Laizāns); Tēviņkalna vīna darītava (SIA Tēviņi, Ivo Immermanis); Zilver dzērienu darītava (ZS Pīlādži, Jānis Zilvers).
Par ēdieniem rūpēsies: SIA Kommats, SIA "Ozollāde", "Maijas gardumi" desertu darbnīca, Dzīvesstila restorāns un austeru bārs BURŽUJS, Piena Aitas BIO Siers un Agitas Blūmas Pelnu siers.
Ieeja pasākumā – bez maksas. Apmeklētājiem būs iespēja iegādāties Latvijas vīndaru piedāvātos vīnus. Ēdināšanas pakalpojumi pieejami par atsevišķu samaksu, norēķinoties pie attiecīgajiem tirgotājiem vai ražotājiem.
Pasākumu organizē Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centru.