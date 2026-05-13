Viktora Vembanjamas daudzpusīgais sniegums palīdz "Spurs" tuvoties NBA Rietumu konferences finālam
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Rietumu konferences pusfinālā otrdien pie trešās uzvaras tika Sanantonio "Spurs", kas savā laukumā pārliecinoši pieveica Minesotas "Timberwolves" komandu.
"Spurs" bija pārāki ar 126:97 (34:30, 25:17, 32:26, 35:24), sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 3-2. Mājinieku rindās produktīvāko sniegumu demonstrēja Viktors Vembanjama, kurš izcēlās ar 27 punktiem, izcīnīja 17 atlēkušās bumbas zem groziem, atdeva piecas rezultatīvas piespēles un bloķēja trīs metienus. Vēl uzvarētājiem 21 punktu guva Keldons Džonsons, 18 punktus pievienoja De'Ārons Fokss, bet 17 punktus sakrāja Stefons Kāsls.
In tonight's Game 5 win, Victor Wembanyama (22yr, 128d) became the 3rd youngest player in NBA history to record 25+ PTS, 15+ REB, and 5+ AST in a postseason game.— NBA (@NBA) May 13, 2026
He trails only:
Magic Johnson (20yr, 276d)
Luka Dončić (21 yr, 177d)
"Timberwolves" sastāvā 20 punktus guva Entonijs Edvardss, bet pa 17 punktiem katrs guva Džeidens Makdenielss un Džūliuss Rendls, kura kontā arī desmit atlēkušās bumbas. Sērijas sestā spēle norisināsies "Timberwolves" laukumā agrā sestdienas rītā pēc Latvijas laika, bet, ja būs nepieciešams arī septītais mačs, tas svētdien notiks Sanantonio.
Sanantonio "Spurs" pēdējo reizi Rietumu konferences finālā spēlēja pirms deviņiem gadiem - 2016./2017. gada sezonā. NBA finālā klubs nav spēlējis kopš 2013./2014. gada sezonas, kad arī pēdējo reizi kļuva par līgas uzvarētāju.
Konferences finālā šī pāra uzvarētāju gaida pagājušās sezonas čempione un šīs sezonas regulārā čempionāta labākā komanda Oklahomasitijas "Thunder", kura izslēgšanas mačos izcīnījusi tikai uzvaras. Pirmajā kārtā ar 4-0 tika pieveikta Fīniksas "Suns", bet otrajā kārtā ar 4-0 uzvarēta Losandželosas "Lakers". Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".