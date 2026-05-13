Skrunda šonedēļ aicina uz pilsētas svētkiem: paredzēta aizraujoša programma
Skrunda 15. un 16. maijā aicina iedzīvotājus un viesus kopīgi svinēt pilsētas svētkus, baudot daudzveidīgu kultūras, sporta un izklaides programmu divu dienu garumā. Svētku laikā gaidāmi koncerti, izstādes, tradicionālais tirgus, aktivitātes ģimenēm, sportiskas norises, kā arī viena no iemīļotākajām svētku tradīcijām – laivu parāde Ventas krastā.
Svētku programma sāksies piektdien, 15. maijā, ar mākslas un kultūras notikumiem. Skrundas kultūras namā būs skatāma Skrundas mākslas studijas 10 gadu jubilejas izstāde “Mūsu krāsu stāstam – 10”, savukārt skvērā pie kultūras nama apmeklētājus priecēs lielformāta gleznu izstāde “Skrunda. Vietas. Sajūtas.”
Piektdienas vakarā plkst. 19.00 Skrundas kultūras namā izskanēs koncerts “Dziesma, kas paliek”, kurā uzstāsies Daumants Kalniņš, Skrundas sieviešu koris “Sonante”, kvartets “Vitrum” un pavadošā grupa – Jānis Rubiks, Matīss Žilinskis, Kaspars Kurdeko. Savukārt dienas noslēgumā kafejnīcā “Garšas pērle” esiet aicināti uz azartisku Bingo vakaru.
Sestdien, 16. maijā, pilsētā valdīs īsta svētku rosība jau no agra rīta. Pie Ventas tilta no plkst. 6.00 pulcēsies makšķernieki sacensībām “Skrundas dižloms”, bet plkst. 10.00 Baznīcas laukumā sāksies tradicionālā pilsētas modināšana.
No plkst. 9.00 līdz 15.00 Saldus ielā norisināsies mājražotāju un amatnieku tirgus “Skrundas dižandele”, savukārt no 9.00 līdz 15.00 pilsētā būs iespēja iesaistīties dāvanu medībās un izzinošajā spēlē “Skrundas stāstu pieturas”.
Ģimenēm ar bērniem prieku sagādās aktivitātes parkā pie skatu platformas, kur viesosies Kazdangas Zoo un notiks dažādas radošās nodarbes. Tikmēr Skrundas estrādē visas dienas garumā darbosies karuseļi. Savukārt aktīvās atpūtas cienītājiem Parka ielā būs iespēja piedalīties Zemessargu aktivitātēs, piedalīties “Torņu duelī” un izmēģināt spēkus dažādās sporta disciplīnās.
Dienas gaitā uz centrālās skatuves apmeklētāji varēs baudīt dažādus koncertus, kā arī izrādi bērniem. Plkst. 11.00 tautas deju kolektīvu koncerts “Satikšanās Skrundā”. Tajā piedalīsies bērnu deju kolektīvs “Jautrais dancis”, VPDK “Snēpele”, kā arī vidējās paaudzes deju kolektīvi “Laika Upe”, “Kāre”, “Dimdari” un senioru deju kolektīvs “Virši”. Plkst. 12.00 uz skatuves kāps duets “Ra:Da” ar koncertprogrammu “Priecīgs mājās būt”. Savukārt plkst. 13.00 īpaši gaidīti būs jaunākie skatītāji uz izrādi “Skrundas smieklu osta”, kas sola prieku, smieklus un aizraujošus piedzīvojumus. Pēcpusdienā muzikālo programmu turpinās solisti, plkst. 14.00 uzstāsies Aivars Konutis, bet plkst. 15.00 klausītājus priecēs Jānis Moisejs. Par vienu no svētku skaistākajiem brīžiem kļūs laivu parāde “Dzimšanas dienas ballīte”, kas Ventas krastā sāksies plkst. 16.00.
Vakara koncertprogramma turpināsies Skrundas estrādē, kur plkst. 18.00 izskanēs Raimonda Paula un Guntara Rača zelta dziesmas koncertā ar Normundu Rutuli Guntaru Raču un citiem māksliniekiem. Savukārt plkst. 20.00 Skrundas baznīcā klausītājus priecēs Mika Akota un Kristena Kupča koncertprogramma “12 stīgas latviešu mūzikā”.
Svētku noslēgumā Skrundas estrādē uzstāsies mūziķis Ozols, pēc kura sekos svētku balle kopā ar grupu “Eler2”.
Aicinām ikvienu pievienoties Skrundas pilsētas svētkiem un kopā piedzīvot divas krāšņas, muzikālas un notikumiem bagātas svētku dienas.
Skrundas svētku programma
PIEKTDIENA, 15. MAIJS
Skrundas kultūras nams
• 09.00–21.00 | Skrundas mākslas studijas izstāde “Mūsu krāsu stāstam – 10” (Mazā zāle)
• 17.00–21.00 | Lielformāta gleznu izstāde “Skrunda. Vietas. Sajūtas.” (Skvērs)
• 19.00 | Koncerts “Dziesma, kas paliek”
o Piedalās: Daumants Kalniņš, sieviešu koris “Sonante”, kvartets “Vitrum”, pavadošā grupa (J. Rubiks, M. Žilinskis, K. Kurdeko).
o Koncertu vada: Gints Grāvelis.
o Biļetes Skrundas bērnu bibliotēkā: 12, 15, 20 EUR.
Kafejnīcas “Garšas pērle” pagalmā
• 21.00 | Bingo vakars
o Pieteikšanās līdz 13. maijam šeit.
SESTDIENA, 16. MAIJS
Visā pilsētā un apkārtnē
• Visu dienu | Karuseļi un atrakcijas (Skrundas estrādē)
• Visu dienu | Dāvanu medības – dzimšanas dienas dāvanas bieži vien nākas saņemt negaidīti. Varbūt tieši tev paveiksies kādu no tām iegūt! Ne velti skaitlis 30 šogad ir nozīmīgs!
• 06.00 | Makšķerēšanas sacensības “Skrundas dižloms”. Pulcēšanās plkst. 5:45 pie Ventas tilta. Nolikums izlasāms šeit.
• 09.00–15.00 | Mājražotāju un amatnieku tirgus “Skrundas dižandele” (Saldus ielā).
• 09.00–15.00 | Izzinoša spēle “Skrundas stāstu pieturas”. Kartes saņemšana 9.00–11.00 bērnu bibliotēkā.
• 10.00 | Pilsētas modināšana “Diena mums šeit kopā sākas, izbaudīsim to kā nākas” (Pie baznīcas laukuma).
• 11.00–12.00 | Tikšanās ar motoklubu “Souls of Thunder” (Parka ielā).
Skrundas muižas parks
• 09.00 | Rīta vingrošana ar Andu Brūderi.
Parks pie skatu platformas
• 10.00–14.00 | Aktivitātes bērniem un jauniešiem.
• 10.00–15.00 | Kazdangas ZOO
• 10.00–15.00 – Skrundas mākslas studijas lielformāta gleznu izstāde “Skrunda. Vietas. Sajūtas.”
• 15.30 | Spēles “Skrundas stāstu pieturas” un sportistu apbalvošana.
• 21.10 | Lielais hokejs (kopīga skatīšanās).
Skrundas estrāde
• 11.00 | Tautas deju koncerts “Satikšanās Skrundā”. Piedalās BDK Jautrais dancis, Skrundas pamatskolas 4.-6. klašu meiteņu grupa, VPDK Laika Upe, SDK Virši, VPDK Kāre, VPDK Dimdari, VPDK Snēpele
• 12.00 | Duets Ra:Da programmā “Priecīgs mājās būt”.
• 13.00 | Izrāde bērniem “Skrundas smieklu osta”.
• 14.00 | Muzicē Aivars Konutis.
• 15.00 | Muzicē Jānis Moisejs.
• 18.00 | Zelta dziesmu koncerts (R. Pauls / G. Račs). Piedalās: N. Rutulis, E. Strazdiņš, B. Reisone, “Dzeguzīte”, K. Megija u.c.
• 22.00 | OZOLS
• 23.00–03.00 | Svētku balle ar grupu “Eler2”.
Parka iela (Sporta un spēka zona)
• 11.00–14.00 | Torņu duelis (atjautības cīņa par dārza galdu no TimberOK).
• 11.00–14.00 | Sporta izaicinājumi: dārts, planks, soda metieni, stieņa spiešana.
• 11.00–14.00 | Zemessargu aktivitātes.
Ventas krasts un baznīca
• 16.00 | Laivu parāde “Dzimšanas dienas ballīte”. Galvenā balva: “Virši” dāvanu kartes (100 EUR). Pieteikties šeit.
Laivu parādes nolikums izlasāms šeit.
• 20.00 | Miks Akots un Kristens Kupčs – programma “12 stīgas latviešu mūzikā” (Skrundas ev. lut. baznīcā).