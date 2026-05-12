Ostapenko netiek Romas "WTA 1000" turnīra pusfinālā, taču varētu pakāpties rangā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien Romas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību ceturtdaļfinālā zaudēja rumānietei Soranai Kirstejai.
Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 36. vietu, ar 1-6, 6-7 (0) atzina WTA rangā 27. pozīcijā esošās Kirstejas pārākumu. Rumānijas tenisiste turnīrā izsēta ar 26. numuru.
Spēle ilga stundu un 33 minūtes. Pirmajā setā Kirsteja dominēja, no 1-1 uzvarot nākamajos piecos geimos un liekot punktu seta ar pirmo setbumbu. Otrajā setā cīņa par uzvaru bija sīvāka, Ostapenko izlaižot 5-3 pārsvaru. Pie rezultāta 5-4 viņai bija arī viena setbumbu, kura netika realizēta. Seta un arī spēles uzvarētājs noskaidrojās taibreikā, Ostapenko neuzvarot nevienā izspēlē.
Uzvarētāja pusfinālā tiksies ar amerikānieti Koriju Gofu (WTA 4.) vai krievieti Mirru Andrejevu (WTA 7.). Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 215 WTA reitinga punktus, kas nākamajā nedēļā ļaus uzlabot vietu rangā. Provizoriski panākums ļaus atgriezties labāko trīsdesmitniekā.
Pērn šajā turnīrā Latvijas pirmā rakete aizkļuva līdz astotdaļfinālam, un šogad viņai bija jāaizstāv 120 ranga punkti. Kirsteja Romā pēdējo reizi cīnījās 2024. gadā, kad nepārvarēja astotdaļfinālu.
Jau ziņots, ka dubultspēlēs Ostapenko kopā ar jaunzēlandieti Erīnu Ratlifu bija izsētas ar piekto numuru, taču piedzīvoja zaudējumu pirmās kārtas spēlē. Turnīrs Romā māla seguma kortos norisināsies līdz nedēļas beigām.