Peskovs: kara beigas tuvojas, bet konkrētības pagaidām nav
Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu tuvojas noslēgumam, tomēr nekādas konkrētības pagaidām nav, otrdien paziņojis Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
"Iestrāžu kopums attiecībā uz miera procesu ļauj runāt par to, ka noslēgums tiešām tuvojas, bet šajā kontekstā runāt par kaut kādu konkrētību šobrīd nevar," norādīja Peskovs, komentējot Krievijas diktatora Vladimira Putina sestdienas izteikumus, ka konflikts tuvojas noslēgumam.
Kā klāstīja Peskovs, Putins "runāja par to, ka Krievija joprojām ir atvērta kontaktiem, par to, ka trīspusējā formātā ir paveikts noteikts darbs, un par to, ka mēs atzinīgi vērtēsim ASV turpmākos starpniecības centienus".
Karš "turpinās, bet var beigties jebkurā brīdī, tiklīdz Kijiva veiks nepieciešamos soļus", sacīja Peskovs.
"Kādi lēmumi jāpieņem, Kijivā ir labi zināms," piebilda Kremļa preses sekretārs.
Putins sestdien, runājot ar žurnālistiem, asi kritizēja NATO un novēlēja saviem bruņotajiem spēkiem panākumus, bet arī izteicās, ka viņaprāt, karš "virzās uz beigām", tuvāk neko nepaskaidrojot.
Komentētāju pārspriedumos šie Putina vārdi pat aizēnoja faktu, ka pirms tam notikusī militārā parāde Maskavas Sarkanajā laukumā bija stipri pieticīga.
Diktatora vārdi daudzos izraisīja neizpratni, jo sarunas par Maskavas izvērstā kara pārtraukšanu līdz šim nav devušas nekādus rezultātus un Putins nav devis nekādus signālus, ka būtu gatavs atteikties no savām maksimālistiskajām prasībām attiecībā uz Ukrainu.