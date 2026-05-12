Bezmaksas ādas veidojumu pārbaudē atklāti vairāki audzēji
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par ādas veselību un melanomas profilaksi, “Veselības centrs 4” jau otro gadu pēc kārtas Rīgā, Esplanādē organizēja bezmaksas ādas veidojumu pārbaudi. Šogad pasākumu, kas notika sestdien, 9. maijā, apmeklēja un savus ādas veidojumus pārbaudīja 351 dalībnieks.
Pārbaužu laikā speciālisti atklāja:
• trīs melanomas;
• sešas bazaliomas jeb bazālo šūnu karcinomas;
• 20 dažādu veidu priekšvēža stāvokļus.
Visi pacienti, kuriem tika konstatētas aizdomīgas izmaiņas, saņēma rekomendācijas par tālāku diagnostiku un ārstēšanu.
Cilvēki Esplanādē stāv rindā uz bezmaksas dzimumzīmju pārbaudi
"Veselības centrs 4" kampaņas "Sargi savu ādu!" laikā Esplanādē bez maksas pārbauda dzimumzīmes.
“Bīstamākie no atklātajiem ādas audzējiem ir melanomas, jo laikus nediagnosticētas un neārstētas tās var progresēt un novest pie letāla iznākuma. Tieši tāpēc regulāras profilaktiskās pārbaudes un laikus veikta diagnostika ir īpaši nozīmīgas”, uzsver “Veselības centrs 4” filiāles “Dermatoloģijas klīnika” metodiskā vadītāja, dermatoloģe dr. Jūlija Deksne.
“Veselības centrs 4” speciālisti vēlreiz atgādina par būtiskākajiem profilakses pasākumiem:
• regulāri pārbaudīt savus ādas veidojumus;
• lietot saules aizsargkrēmus ar atbilstošu SPF;
• izvēlēties apģērbu, kas pasargā ādu no saules staru iedarbības;
• izvairīties no atrašanās tiešos saules staros laikā, kad UV indekss ir augsts.
Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti nekavējoties vērsties pie dermatologa, ja tiek pamanīts jauns ādas veidojums, kas atšķiras no pārējiem, strauji aug, maina formu vai krāsu, ilgstoši nedzīst, izčūlo vai asiņo.
Dr. Jūlija Deksne atgādina, ka šādi skrīninga izmeklējumi bieži vien glābj dzīvības – it kā nejauši atklāti ļaundabīgi veidojumi parasti “skaļi par sevi neziņo”, bet attīstās nemanot.
“Veselības centrs 4” pateicas visiem pasākuma apmeklētājiem – gan tiem, kuriem bija kādas sūdzības vai aizdomas par ādas veselību, gan tiem, kuriem āda ir vesela un kuri pārbaužu laikā par to vēlreiz varēja pārliecināties - par atsaucību un aicina arī turpmāk rūpēties par savu veselību, neaizmirstot par regulārām profilaktiskajām pārbaudēm.
Šādā pašā pasākumā pagājušajā, 2025. gadā, “Veselības centrs 4” dermatologi vienas dienas laikā bez maksas dzimumzīmes pārbaudīja 323 cilvēkiem. Tika atklātas trīs melanomas, 14 bazālo šūnu karcinomas, viens displastiskais nevuss un 14 aktīniskās keratozes. Šie dati skaidri parāda, cik izplatīti ir ādas ļaundabīgie veidojumi un cik būtiska ir profilaktiska pārbaude.