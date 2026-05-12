Dobele vasaru sāks ar skaļu ballīti līdz pat rītausmai
Latvijas saulainākā pilsēta Dobele 5. un 6. jūnijā aicina uz pilsētas festivālu "SĀC VASARU TE '26". Dobele šovasar piesaka sevi kā skaļāko un krāšņāko satikšanās vietu, pulcējot Latvijas mūzikas zvaigznes – "Sudden Lights", "Carnival Youth" un "Eoliku"!
Kā informē Dobeles novada pašvaldībā, festivāls tiks atklāts piektdien, 5. jūnijā, plkst. 20.00, kad ikviens interesents aicināts uz Dobeles Evaņģēliski luterisko baznīcu uz koncertu Dobeles sveču gaismā. Koncertprogrammā "Tava sirds ir tavas mājas" satiksies dziedātāja Antra Stafecka un komponists Uldis Marhilevičs, radot īpašu gaisotni dievnama akustikā.
Sestdien, 6. jūnijā, Dobelē būs notikumiem bagātākā diena gadā, piedāvājot aktivitātes dažādās pilsētas zonās:
• Mūzika un ballīte līdz rītausmai: Vēsturiskajā Tirgus laukumā uz Lielās skatuves vakara programma sāksies plkst. 19.00. Uzstāsies leģendārā grupa "Eolika", indīroka pārstāvji "Carnival Youth" un enerģiskie "Sudden Lights". Pēc pusnakts stafeti pārņems DJ Cimmis un bundzinieks Sigvards Dižais, iegriežot jaudīgu disko balli līdz pat plkst. 03.00.
• Ģimenēm un bērniem: Dobeles Evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzā no plkst. 10.00 darbosies "Smaidu darbnīca", kur mazākos viesus priecēs animatori, milzu burbuļi, rotaļuzvedumi, spilvenu kaujas, radošās darbnīcas un tējas ceremonijas. Visas dienas garumā būs pieejams vērienīgs piepūšamo atrakciju parks un karuseļi. Tāpat notiks "Mazā Dobeles novadnieka" godināšana un mazo sportistu skrējiens. Savukārt pie Dobeles Amatu mājas prāta asumu varēs pārbaudīt "Ceriņu šaha turnīrā".
• Kultūra: Festivāla kultūras programmu bagātinās iespaidīga amplitūda no koru koncerta "Dzel manī sauli" un tautas deju lielkoncerta "Te, mēs sākamies" līdz mūsdienīgiem ritmiem uz Lielās skatuves. Tur skatītājus priecēs deju studijas "Panda" emocionālais dejas stāsts "Aiz laimes" un jaudīgais "DPKN" hip-hop šovs, savukārt brīvdabas izrāde "Ansis Auns" pilsētas vidē ienesīs dzīvu teātra spēles prieku un humora dzirksti.
• Adrenalīns un sports: Sporta entuziasti tiksies Saules parkā uz basketbola turnīru "Bērzes krastu mači". Auto cienītājiem pie DAVV viesnīcas būs iespēja novērtēt eksotiskos spēkratus izstādē "Poorbaltics" ar Robertu Vītolu. Daudz un dažādas aktivitātes (auto vilkšana, disku svarcelšana u.c.).
• Svētku gājiens: Viens no gaidītākajiem notikumiem ir gājiens "Uzgriez vasaru skaļāk!". Plkst. 17.30 dalībnieki pulcēsies pie Sporta halles, lai 18.00 dotos gājienā caur pilsētu, ar skaņu un kustību simboliski atklājot vasaras sezonu.
Visas dienas garumā Baznīcas ielā norisināsies svētku tirgus ar mājražotāju un amatnieku labumiem "Ražots Latvijā", savukārt Uzvaras ielā gardēžus gaidīs "Uzcep gardus svētkus! Gardēžu iela" ar mājražotāju un uzņēmēju kafejnīcām. Īpašu programmu un degustācijas piedāvās svētku lieldraugs – A/S "Dobeles Dzirnavnieks", kas šogad atzīmē 50 gadu jubileju.