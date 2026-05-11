Grāfa noslēpumi, itāļu pils un kazas piena saldējums: atklāj Varakļānus un izbaudi neparastus vasaras piedzīvojumus!
Vasara jau klauvē pie durvīm, tuvojas arī ilgi gaidītais atvaļinājumu laiks. Ja meklē galamērķi, kur vienuviet baudīt kultūru, dabu, aktīvo atpūtu un gardu ēdienu, Varakļāni un apkārtne ir lieliska izvēle. Te ikviens atradīs, ko apskatīt, piedzīvot un izbaudīt – atliek tikai doties ceļā.
Viens no nozīmīgākajiem apskates objektiem ir Varakļānu Novadpētniecības muzejs, kas atrodas Varakļānu muižas pilī.
Varakļānu Novadpētniecības muzeja tūrisma informācijas centra konsultants Arturs Ikaunieks atklāj, ka pils celta no 1783. līdz 1789. gadam pēc itāļu arhitekta Vinčenco Macotti projekta grāfam Mihaelam Janam fon der Borham, un ir izcils agrīnā klasicisma paraugs Latvijā. Muzejā iespējams apskatīt pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes, doties ekskursijās ar gidu pa pili, parku un pilsētu, kā arī piedalīties izglītojošās programmās. Muižas parks vilina ar romantiskām pastaigu vietām – Mīlestības akmeni, Jadvigas kapliču un citiem vēsturiskiem objektiem.
Tiem, kas vēlas iepazīt lauku dzīves šarmu, noteikti jāapmeklē piemājas saimniecība “Cinīši”. Šeit iespējams ne tikai iepazīties ar kazu audzēšanu, bet arī nogaršot saimniecībā ražotos kazas piena sierus un saldējumu. Ekskursijas laikā apmeklētāji var sastapt “četrkājaino kolektīvu”, uzzināt vairāk par kazkopību un iegādāties gardos produktus līdzņemšanai.
Savukārt, piedzīvojumu meklētājiem noteikti jāapmeklē izlaušanās istaba “Grāfa Borha noslēpums”. Tā piedāvā iespēju, risinot loģiskus uzdevumus un atklājot pavedienus, izkļūt no istabas. Spēle piemērota gan draugu kompānijām, gan ģimenēm, un neprasa īpašas vēstures zināšanas – tikai asu prātu un vērību.
Radošām personībām Varakļāni piedāvā Mākslas eksperimentu parku – vietu, kur māksla satiekas ar iedvesmu. Šeit notiek dažādas meistarklases – no māla darbiem un tēlniecības līdz kokgriezumam un grafikai. Tā ir lieliska iespēja gan skolēniem, gan pieaugušajiem ne tikai vērot, bet arī pašiem piedalīties radošajā procesā unikālā, vēsturiskā vidē.
Neparastu pieredzi piedāvā arī stipro alkoholisko dzērienu ražotne “Vara klānu”, kur top dzērieni no pašu ievāktiem augļiem un ogām. Apmeklētājiem tiek piedāvātas degustācijas, iespēja apskatīt ražotni un iegādāties produkciju, kā arī palikt nakšņot “Klānu mājā”.
Ja meklē aktīvu izklaidi svaigā gaisā, noteikti jāizmēģina jaunums – ZEUP peintbola parks. Tā ir vieta, kur sportisks azarts apvienojas ar humoru un radošumu. Dažādas spēļu variācijas, neparasti tērpi un atraktīvi organizatori garantē neaizmirstamu pieredzi. Papildus iespējams atpūsties labiekārtotā teritorijā, uzspēlēt basketbolu vai pabarot ganībās esošās pundurkazas.
Pēc piedzīvojumiem bagātas dienas Varakļānos iespējams ērti pārnakšņot viesu namiņā “Dālderi”, dabas studijā “Teiči” vai naktsmītnē “Raibais Asaris”. Savukārt, gardu maltīti var ieturēt gan “Raibajā Asarī”, gan kafejnīcā “Rudaste”.
Varakļāni ir vieta, kur savijas vēsture, daba, radošums un piedzīvojumi. Tā ir lieliska izvēle gan mierīgai atpūtai, gan aktīvam ceļojumam kopā ar ģimeni vai draugiem.