Šodien 10:58
No Igaunijas uz Lielvārdi notiek sabiedroto lidmašīnu zemie pārlidojumi
Pirmdien laikā no plkst. 10 līdz 11 no Igaunijas uz Lielvārdi notiek sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi, informēja Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Jau ziņots, ka iepriekšējos gados iedzīvotāji pauduši bažas par NATO lidmašīnu radītajiem trokšņiem.
📢 Aptuveni no plkst. 10.00 līdz 11.00 sabiedroto iznīcinātāju zemais pārlidojums virzienā no Igaunijas uz Lielvārdi.— NBS (@Latvijas_armija) May 11, 2026
Pateicamies iedzīvotājiem par atbalstu Latvijas aizsardzības stiprināšanā 🤝🏻 pic.twitter.com/SC4AvFyTQi
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) jau iepriekš vairākkārt norādījuši, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.