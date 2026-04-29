FOTO: NBS specvienība ieņem prāmi - notiek militārās mācības

Iespaidīgi kadri no specvienības apmācībām uz prāmja
Nacionālo bruņoto spēku Speciālo uzdevumu vienība publicējusi ieskatu apmācībās, kurās karavīri trenējuši taktisku kuģa pārņemšanu kontrolē jeb abordāžu.
Kā norāda vienība, šāda veida operācijās būtiska ir spēja ātri pietuvoties objektam, iekļūt tajā un pārņemt situāciju savā kontrolē. Apmācības notikušas uz prāmja, izspēlējot scenārijus, kuros katrs lēmums jāpieņem sekundēs.
“Pietuvoties, iekļūt un pārņemt kontrolē,” uzsver NBS SPECOP, raksturojot abordāžu kā taktisku kuģa pārņemšanu kontrolē. Vienībā norāda, ka operācijas iznākumu nosaka komunikācija, precizitāte un ātra rīcība.
Publiskotajos attēlos redzams, ka karavīri pie kuģa piekļūst no speciālas laivas, izmanto virves un kāpnes, lai nokļūtu uz klāja, kā arī trenējas darbībām dažādos apstākļos. Atsevišķos uzdevumos iesaistīts arī dienesta suns.
Speciālās operācijas ir tādas militāras darbības, kuras veic speciāli norīkoti, organizēti, apmācīti un ekipēti spēki, izmantojot speciālu taktiku, aprīkojumu un paņēmienus, kas nav raksturīgi konvencionālajiem spēkiem.