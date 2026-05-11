Baltijas jūrā norisināsies starptautiskās mīnu meklēšanas mācības "Open Spirit 2026"
No 1. līdz 13. maijam Baltijas jūrā norisinās starptautiskās mīnu meklēšanas mācības un operācija "Open Spirit 2026".
Mācību mērķis ir attīrīt kuģošanas ceļus un zvejas rajonus no Baltijas jūras dzelmē esošajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem, tādējādi samazinot riskus kuģošanas drošībai. Vienlaikus mācības stiprina starptautisko sadarbību un pilnveido mīnu kuģu, ūdenslīdēju un štābu vienību savietojamību, taktiku un procedūras.
Šogad mācības tiek organizētas ciešā sasaistē ar Zviedrijas visaptverošajām aizsardzības mācībām "Aurora 2026".
Mācībās piedalās gandrīz 400 karavīru, kā arī starptautisko Jūras spēku kuģi, tostarp NATO 1. pastāvīgā jūras pretmīnu grupa (SNMCMG1). SNMCMG1 ir viena no divām alianses jūras komponenta daudznacionālām vienībām, kas izveidota mīnu iznīcināšanas operāciju veikšanai, un NATO Reaģēšanas spēku sastāvā spēj nekavējoties veikt operācijas jebkurā vietā.
Mācības "Open Spirit" notiek rotācijas kārtībā kādā no Baltijas valstīm, un tās ir nozīmīgs ieguldījums reģionālās drošības stiprināšanā, vienlaikus veicinot drošu kuģošanu Baltijas jūrā.
Mācību "Open Spirit 2026" norises laikā, Baltijas jūrā turpinās operācija "Baltic Sentry", stiprinot reģiona drošību un sabiedroto klātbūtni.