Baltijas jūrā identificē dabas vērtības; iedzīvotājus aicina uz sabiedrisko apspriešanu
Dabas aizsardzības pārvalde īstenotā LIFE programmas projekta “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” ietvaros aicina interesentus piedalīties aizsargājamo jūras teritoriju dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskajās apspriešanās.
Sabiedriskās apspriešanas notiks:
- gada 19. maijā plkst. 18.00 Dabas aizsardzības pārvaldes Salacgrīvas birojā (Rīgas iela 10a, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033);
- gada 20. maijā plkst. 18.00 Engures Kultūras namā;
- gada 21. maijā plkst. 18.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā (Dzintaru iela 47, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, LV-3466).
Sabiedriskajās apspriešanās projekta LIFE REEF ieviesēji iepazīstinās ar aizsargājamo jūras teritoriju dabas aizsardzības plāna saturu un priekšlikumiem normatīvo aktu regulējuma pilnveidei.
Izstrādātā dabas aizsardzības plāna dokumentācija un priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem pieejami šeit: AJT DA plāns 2026 - Sabiedriskā apspriede
Sabiedrības iesaistes veicināšanai Dabas aizsardzības pārvalde izstrādājusi arī tiešsaistes karti, kurā iespējams iepazīties ar Latvijai piekritīgajos Baltijas jūras ūdeņos identificētajām dabas vērtībām, kā arī plānotajām aizsargājamo jūras teritoriju robežu izmaiņām un piedāvāto zonējumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un dabiskai attīstībai.
Rakstiskus priekšlikumus par plānu ikviens interesents var iesniegt līdz 2026. gada 6. jūnijam, adresējot tos plāna izstrādātājam – Dabas aizsardzības pārvaldei (Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150) vai elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ilzi Sabuli, zvanot pa tālruni +371 26167297 vai rakstot uz e-pasta adresi: ilze.sabule@daba.gov.lv.
Dabas aizsardzības plāna izstrāde notiek LIFE programmas projekta “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” LIFE19 NAT/LV/000973 LIFE REEF ietvaros.