Pērn valsts mežos atklātas astoņas iepriekš nezināmas zivjērgļa apdzīvotas teritorijas
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vides eksperti apkopojuši 2025. gada zivjērgļa monitoringa rezultātus. Pērn apsekojot 260 teritorijas, LVM apsaimniekotajos mežos tika atrastas astoņas līdz šim nezināmas zivjērgļa apdzīvotas teritorijas.
13 gadu laikā, kopš uzņēmums veic šīs aizsargājamās putnu sugas monitoringu, ievērojami audzis apsekoto teritoriju skaits. LVM apsaimniekotajos mežos ligzdo aptuveni 80 % no Latvijas zivjērgļa populācijas.
Pērn no kopumā 260 apsekotajām teritorijām 142 tika atrastas apdzīvotas ligzdas. Pēdējo 10 gadu periodā apdzīvoto teritoriju skaits nemainīgi bijis lielāks par 130.
Skaidro ornitologs, LVM vides eksperts Aigars Kalvāns:
“Apdzīvoto teritoriju un sekmīgo ligzdu skaita dinamika ilgtermiņa periodā, ja vērtējam no 2007. gada, ir būtiski pieaugoša, savukārt tendence īstermiņa periodā, vērtējot no 2016. gada, ir neskaidra. 2025. gadā LVM apsaimniekotajos mežos bija konstatētas 114 apdzīvotas zivjērgļu teritorijas, no kurām 58 % gadījumu bija arī sekmīgas ligzdas. Visvairāk sekmīgo ligzdu LVM apsaimniekotajos mežos pērn konstatēts Dienvidkurzemes reģionā – 14.
Analizējot ligzdošanas sekmes reģionos, konstatēts, ka ilgtermiņa un īstermiņa tendences ir galvenokārt stabilas.”
2025. gadā gandrīz pusē no visām pērn konstatētajām sekmīgajām ligzdām bija divi mazuļi. Vislabākās ligzdošanas sekmes 2025. gadā bija LVM Zemgales reģionā – tur bijuši 2,67 izlidojoši mazuļi uz vienu sekmīgu ligzdu un 2 izlidojoši mazuļi uz apdzīvotu teritoriju. Savukārt vissliktākās ligzdošanas sekmes bijušas LVM Vidusdaugavas un Rietumvidzemes reģionā.
Daļa monitoringa laikā pārbaudīto zivjērgļa ligzdu ir mākslīgās – tās veido LVM vides eksperti vietās, kur potenciāli var sagaidīt ierodamies plēsīgo putnu. Mākslīgās ligzdas regulāri tiek uzraudzītas un vajadzības gadījumā labotas un atjaunotas. Marta beigās LVM vides eksperts Aigars Kalvāns kopā ar LVM Dienvidkurzemes reģiona vides plānošanas speciālisti Solvitu Reini atjaunoja zivjērgļa mākslīgo ligzdu Kuldīgas meža novadā. Ligzda uzstādīta mikrolieguma teritorijā iepriekš sabrukušās ligzdas vietā.
Mākslīgo ligzdu būvēšana ir efektīvs veids, kā veicināt aizsargājamās sugas arī turpmāku ligzdošanu jau izveidotā mikroliegumā vai LVM aizsargājamajā teritorijā. Līdzšinējā LVM vides ekspertu pieredze liecina, ka sezonāli laicīgi uzbūvēta ligzdas pamatne dod ļoti labus rezultātus, jo putni ļoti labprāt to izmanto. 2025. gadā LVM darbinieki zivjērglim uzbūvēja un uzstādīja septiņas mākslīgās ligzdas.
Zivjērglis ir ar ūdeņiem saistīta plēsīgo putnu suga, kas ligzdo galvenokārt purvos vai purvmalā un jaunaudzēs. Ligzdu zivjērglis parasti būvē par apkārtējo audzi garāku koku galotnēs, bieži – ekoloģiskajos kokos, kas atstāti izcirtumos. Pārtiek gandrīz tikai no zivīm, tāpēc apdzīvo no ūdeņiem netālas teritorijas.
LVM vides eksperti ik gadu veic aizsargājamo sugu, t.sk. aizsargājamo putnu ligzdošanas sekmju, augu atradņu u. c. monitoringu, katru gadu izvērtē rezultātus un sagatavo publisku vides pārskatu. 27 % no uzņēmuma valdījumā esošajām meža un citām zemēm (mežiem, purviem, pļavām, ūdeņiem) LVM apsaimnieko ar mērķi – dabas aizsardzība.