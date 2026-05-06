Valsts policijas foto
Šodien 16:51
Kopš aprīļa vidus nav nekādu ziņu par Jevgēniju Melnaci, kura pēdējā zināmā atrašanās vieta bija Rīga
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Jevgēniju Melnaci.
Ar vīrieti pēdējo reizi saziņa bijusi šī gada 14. aprīlī. Pēdējā zināmā personas atrašanās vieta bija Rīga.
Pazīmes: augums 176 cm, noskūta galva, uz sejas bārda, brūnas krāsas acis. Vīrietim uz labās kājas augšstilba ir aptuveni 20 centimetrus gara rēta. Ja zini viņa atrašanās vietu, zvani 112.